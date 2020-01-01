Chelsea deplasmanda iki puan bıraktı

Chelsea, 10. dakikada Cesar Azpilicueta'nın golüyle öne geçti. Brighton, 84. dakikada Alireza Jahanbakhsh'ın golüyle maça dengeyi getirdi.

Brighton, maç sonunda Chelsea kalesinde büyük baskı kursa da galibiyet golünü atamadı ve rakibine karşı 1933'ten beri süren galibiyet hasretini bitiremedi.

Bu sonucun ardından Chelsea 36 puana, Brighton ise 24 puana yükseldi.

Brighton, bir sonraki lig maçında Everton'ı ağırlayacak. Chelsea ise sahasında Burnley ile karşılaşacak.