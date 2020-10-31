Chelsea Burnley deplasmanında rahat kazandı

Chelsea, Burnley deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı. Konuk ekip 26. dakikada Hakim Ziyech'in golüyle 1-0 öne geçti. Tammy Abraham, Hakim Ziyech ceza yayının sağ köşesine yakın noktadan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
İlk yarıyı konuk ekip 1-0 önde tamamlarken; 63'te Kurt Zouma sahne aldı. Mason Mount'un sağdan kullandığı kornerde Zouma, arka direkte kafayı vurdu ve takımını 2-0 öne geçirdi.
70'de sahneye bu kez Timo Werner çıktı. İlk golü atan Ziyech, ceza yayı önünden ceza sahası sol içine harika bıraktı. Werner, topu sağ direğin yanından ağlarla buluşturdu.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Chelsea, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
İki maçlık beraberlik serisini sonlandıran Chelsea, puanını 12 yaptı. Burnley ise 1 puanda ve son sırada kaldı.
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