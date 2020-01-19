Charles Itandje, Galatasaray'a gelemeden Liverpool'da nasıl dışlandığını ilk kez anlattı

Süper Lig'de Konyaspor, Adanaspor, Gaziantepspor ve Çaykur Rizespor formaları giyen Kamerunlu kaleci Charles Itandje, kariyerini parlattığı Liverpool'dan ayrılma sebebini anlattı.
Tüm dünyayı yasa boğan Hillsborough faciasının 2009 yılındaki 20. yıl anma törenleri sırasında çalan şarkıya güldüğü gerekçesiyle Rafa Benitez tarafından dışlandığını söyledi. Itandje açıklamasında yaptığı bu davranıştan büyük üzüntü duyduğunu söyleyerek "İnsan duygularını kontrol edebilmeyi bilmeli. Ben o sırada katıldığımız anma töreninin ciddiyetinin farkında değildim. O anda bir takım arkadaşımla sohbet ederken görüntülenmişim. Kimseyi rahatsız etmek veya saygısızlık etmek istememiştim" ifadelerini kullandı.
O dönem Galatasaray'a transferinin gündemde olduğunu belirten Itandje o olayın ardından Liverpool kariyerinin bittiğini söylerken, "Zaten Benitez ile sürekli çatışma halindeydim. O olaydan sonra da rezerv takıma gönderildim." ifadelerini kullandı.
37 yaşındaki Charles Irandje şu sıralarda Fransa amatör takımlarından Versailles 78'de forma giyiyor.
(Sporx)
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek son 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Karşılaşmaya 90+5'te Vedat Muriqi'nin kırmızı kart görmesi damga vurdu. Kırmızı kart görmeseydi gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek olan Muriqi kırmızı kartla, Kayserispor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında cezasını çekecek ve Medipol Başakşehir maçında görev alabilecek.
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