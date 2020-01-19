Charles Itandje, Galatasaray'a gelemeden Liverpool'da nasıl dışlandığını ilk kez anlattı

Bir dönem Süper Lig'de de forma giyen Charles Itandje, 2009'da Galatasaray'a gitmek üzereyken Liverpool'dan nasıl dışlandığını anlattı.

Süper Lig'de Konyaspor, Adanaspor, Gaziantepspor ve Çaykur Rizespor formaları giyen Kamerunlu kaleci Charles Itandje, kariyerini parlattığı Liverpool'dan ayrılma sebebini anlattı.

Tüm dünyayı yasa boğan Hillsborough faciasının 2009 yılındaki 20. yıl anma törenleri sırasında çalan şarkıya güldüğü gerekçesiyle Rafa Benitez tarafından dışlandığını söyledi. Itandje açıklamasında yaptığı bu davranıştan büyük üzüntü duyduğunu söyleyerek "İnsan duygularını kontrol edebilmeyi bilmeli. Ben o sırada katıldığımız anma töreninin ciddiyetinin farkında değildim. O anda bir takım arkadaşımla sohbet ederken görüntülenmişim. Kimseyi rahatsız etmek veya saygısızlık etmek istememiştim" ifadelerini kullandı.

O dönem Galatasaray'a transferinin gündemde olduğunu belirten Itandje o olayın ardından Liverpool kariyerinin bittiğini söylerken, "Zaten Benitez ile sürekli çatışma halindeydim. O olaydan sonra da rezerv takıma gönderildim." ifadelerini kullandı.

37 yaşındaki Charles Irandje şu sıralarda Fransa amatör takımlarından Versailles 78'de forma giyiyor.

(Sporx)