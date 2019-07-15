Cezayir'in finale kalması ülkede bayram havası oluşturdu
Afrika Kupası'nda Nijerya'yı 2-1 mağlup eden Cezayir Milli Takım'nın adını finale yazdırması ülkede bayram havası oluşturdu.
2019 Afrika Uluslar Kupası yarı final mücadelesinde Nijerya'yı 2-1 mağlup eden Cezayir Milli Takım'nın adını finale yazdırması ülkede coşkuyla karşılandı.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Cezayir ile Nijerya, başkentteki Kahire Uluslararası Stadı'nda karşılaştı.
Cezayir, Troost-Ekong'un 40. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Nijerya, Ighalo'nun 73. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Manchester City'de forma giyen Mahrez, 90+5'inci dakikada fileleri havalandırarak Cezayir'in sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.
Cezayir, turnuvadaki tek şampiyonluğunu kazandığı 1990'dan beri ilk, toplamda 3. kez finale yükseldi.
(AA)