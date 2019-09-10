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  3. Cezayir'in Benin'i 1-0 yendiği maçta galibiyet golü Islam Slimani'den geldi

Cezayir'in Benin'i 1-0 yendiği maçta galibiyet golü Islam Slimani'den geldi

Cezayir'in Benin'i 1-0 yendiği maçta galibiyet golü Islam Slimani'den geldi

Monaco kariyerine müthiş başlayan Islam Slimani, Cezayir’in Benin ile karşılaştığı hazırlık maçını da boş geçmedi. 31 yaşındaki forvet, maçtaki tek golü atan isim oldu.

Hazırlık maçında son Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Cezayir ile Benin karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Cezayir'de oyuna 69. dakikada dahil olan Islam Slimani, 72. dakikada penaltıdan kaydettiği golle takımını öne geçirdi.

Kalan dakikalar gol olmadı ve Cezayir, Islam Slimani'nin attığı golle hazırlık maçında Benin'i 1-0 mağlup etti.

Cezayir'de Sofiane Feghouli maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

(Sporx)

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