Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6513
  • 6,3808
  • 251.362
  • 99.735
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Cezayir ve Senegal üst tura yükseldi

Cezayir ve Senegal üst tura yükseldi

Cezayir ve Senegal üst tura yükseldi

2019 Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Cezayir ve Senegal, son 16 turuna çıktı.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın C Grubu'nda 3. ve son karşılaşmalar yapıldı.

Cezayir, Tanzanya'yı 3-0 yendi. Golleri, 34. dakikada geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık oynayan Slimani, 39 ve 45+1'inci dakikada Ounas kaydetti.

Senegal de Kenya'yı Sarr'ın 63, Mane'nin 71 ve 78'inci (penaltıdan) dakikadaki golleriyle 3-0 mağlup etti. Kenyalı Otieno, 76. dakikada kırmızı kart gördü.

3'te 3 yapan Cezayir, lider, 6 puanlı Senegal ise ikinci olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın romantik Bodrum tatili
Hadise annesi için kesenin ağzını açtı
Ünlü çift pazarda el ele alışveriş yaptı
Tuba Büyüküstün ve Kenan İmirzalıoğlu bombası!
Buse Varol'un paylaşımına takipçilerinden büyük tepki! Açıklama yaptı...
<p><span style='color: rgb(13, 13, 13); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 14px; whi

TOKİ´den 50 Bin Konutluk Dev Müjde

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Adana'da esrarengiz olay! Mezardan çıkarıldı

Evinin boş odası 42 günde 3 bin 500 TL kazandırdı