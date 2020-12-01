Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Steffen Freund'a 'ırkçılık' tepkisi

Cezayir Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Alman bir televizyon kanalında eski Alman milli takım futbolcusu ve şimdi ise televizyon yorumcusu Steffen Freund'un, Bin Talib hakkında, "Cezayirli kökleri nedeniyle saldırgan bir ortamda yetişmiş disiplinsiz bir oyuncu olduğu" yönündeki yorumuna tepki gösterildi.
Açıklamada, "FIFA gibi dünyanın en büyük futbol kurumları ırkçılıkla doğrudan mücadele için çağrılar yaparken, kabul edilemez açıklamalar ve tutumlarla gerçekleşen ihlaller hala toplumlarımızı huzursuz etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Cezayir Futbol Federasyonu, söz konusu "tehlikeli ifadeler" karşısında Alman Futbol Federasyonu ve FIFA tarafından disiplin tedbirleri uygulanmasını temenni ettiğini vurguladı.
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