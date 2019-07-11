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  3. Cezayir, Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Nijerya'nın rakibi oldu

Cezayir, Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Nijerya'nın rakibi oldu

Cezayir, Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Nijerya'nın rakibi oldu

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten mücadelede Fildişi Sahili'ni penaltı atışları sonunda 4-3 mağlup eden Cezayir, yarı finale yükseldi.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde, Cezayir ile Fildişi Sahili, Süveyş Stadı'nda karşılaştı.

Karşılaşmaya ataklarla başlayan Cezayir, Galatasaray'da forma giyen Sofiane Feghouli'nin 20. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Cezayir'de Baghdad Bounedjah, kazanılan penaltı vuruşunu 48. dakikada gole çeviremedi.

Ataklarını sıklaştıran Fildişi Sahili, 62. dakikada Jonathan Kodjia'nın ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşmanın normal süresi, bu skorla sona erdi. Uzatmalarda eşitliğin korunduğu mücadelede, penaltı atışlarına geçildi.

Cezayir, penaltı atışları sonunda Fildişi Sahili'ne 4-3 üstünlük kurarak yarı finale yükseldi. Cezayir'de Ramy Bensebaini, Islam Slimani, Andy Delort ve Adam Ounas penaltı vuruşunda topu ağlarla buluştururken, Youcef Belaili ise kaçırdı. Fildişi Sahili'nde Franck Kessie, Maxwel Cornet, Max Gradel penaltıyı gole çevirirken, Wilfried Bony ve Serey Die ise meşin yuvarlağı ağlara gönderemedi.

Cezayir, Nijerya ile yarı finalde 14 Temmuz Pazar günü karşılaşacak.

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