Cezasını tamamlayan Lemos, Serdar'dan formayı alıyor

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Lemos'un cezası nedeniyle Göztepe maçında 11'de oynayan Serdar Aziz'in yeniden kulübeye geçmesi bekleniyor.

Serdar Aziz, Lemos'un cezası nedeniyle Göztepe maçında 11'de oynadı.

29 yaşındaki savunmacı bir penaltıya sebebiyet verse de takımını 2-1 öne geçiren kritik gole imzasını attı. Buna rağmen Trabzon maçında Serdar'ın yine kulübeye geçmesi bekleniyor. Erol Bulut'un Tisserand'ın yanında, cezasını tamamlayan Lemos'u oynatacağı öğrenildi.