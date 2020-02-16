Çeyrek asırlık hüsran

BU sezon Süper Lig’de 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgiyle 36 puan toplayabilen Beşiktaş, geride kaldı.

AKŞAM

Zirve yarışında istikrarsız bir görüntü çizen SiyahBeyazlılar, 22. haftalar dikkate alındığında, 1994-1995’ten beri en kötü dereceyi bu sezon yaptı. 25 yıl sonra sıralamada ilk kez 7. basamakta yer alan Kara Kartal, daha önce, 2010-2011 ve 1997-1998 sezonlarının 22. haftalarında 6. Sırada yer almıştı.