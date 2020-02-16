Çeyrek asırlık hüsran

AKŞAM
Zirve yarışında istikrarsız bir görüntü çizen SiyahBeyazlılar, 22. haftalar dikkate alındığında, 1994-1995’ten beri en kötü dereceyi bu sezon yaptı. 25 yıl sonra sıralamada ilk kez 7. basamakta yer alan Kara Kartal, daha önce, 2010-2011 ve 1997-1998 sezonlarının 22. haftalarında 6. Sırada yer almıştı.
BU sezon Süper Lig’de 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgiyle 36 puan toplayabilen Beşiktaş, geride kaldı.
FENERBAHÇE’YE sezon başında katılan Altay Bayındır, sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı.
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Ankaragücü yenilgisi Fenerbahçe’de taşları yerinden oynattı. Yönetim, Ersun Yanal’la görüşecek. Derbi son şansı.
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