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aksam.com.tr
  • 31 Ekim 2020 Cumartesi 13:20
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CEV Şampiyonlar Ligi'nde zorunlu format değişikliği

CEV Şampiyonlar Ligi'nde zorunlu format değişikliği

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AA

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'nin bu yılki edisyonunda koronavirüs pandemisi nedeniyle grup aşaması formatında değişikliğe gidildiğini açıkladı.

2021 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi grup aşamasının formatı değiştirildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, grup aşaması 6 ayaktan oluşan lig usulü yerine, 2 ayaktan oluşan turnuva formatında oynanacak.

Buna göre organizasyonda mücadele eden Türk ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA, D Grubu ilk ayak müsabakalarına 8-10 Aralık'ta İstanbul'da ev sahipliği yapacak. İkinci ayak karşılaşmaları ise 2-4 Şubat 2021'de Rusya'da gerçekleştirilecek.

B Grubu'nda bulunan Fenerbahçe Opet, ilk ayakta 8-10 Aralık'ta İtalya'da, ikinci ayakta 26-28 Ocak 2021'de Fransa'da mücadele edecek.

C Grubu'ndaki VakıfBank, ilk maçlarını 24-26 Kasım'da Bulgaristan, ikinci karşılaşmalarını 2-4 Şubat 2021'de Polonya'da yapacak.

Erkekler kategorisinde mücadele eden Fenerbahçe HDI Sigorta, A Grubu'ndaki ilk karşılaşmalarına 8-10 Aralık, ikinci ayak karşılaşmalarına 26-28 Ocak 2021'de Polonya'da çıkacak.

B Grubu'nda mücadele eden Arkas Spor da turnuvanın ilk ayağında 8-10 Aralık'ta Fransa'da, ikinci ayağında ise 9-11 Şubat 2021'de İtalya'da ter dökecek.

Bu aşamada 5 grup birincisi ile en iyi 3 grup ikincisi, çeyrek finale yükselecek.

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