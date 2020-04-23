CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezon iptal edildi

ANKARA (AA) -
CEV'den yapılan açıklamada, kulüp düzeyindeki organizasyonlar olan CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nın iptal edildiği duyuruldu.
Bu kupalardaki para ödüllerinin yaklaşık yüzde 80'lik kısmının takımlara dağıtılacağı ifade edildi.
Milli takım düzeyindeki Avrupa Altın Ligi ve Avrupa Gümüş Ligi organizasyonlarının da iptal edildiği belirtildi.
CEV Yönetim Kurulu'nun, paydaşlarını desteklemek üzere yaklaşık 11,5 milyon avro civarında "Marshall Planı" adı verilen bir yardım paketini onayladığı kaydedildi.
CEV Başkanı Aleksandar Boricic, yaptığı açıklamada, "Bu tarihi planla, salgın sona erdiğinde voleybol ailesinin daha enerjik bir şekilde etkinliklerine devam edebilmesini sağlayacağız. Voleybol için atan kalplerimizin ateşini söndürebilecek bir virüs yoktur." ifadelerini kullandı.
UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ağustos ayından önce tamamlanmasını istedi.
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