Cesare Prandelli: Eljif Elmas'a bayıldım

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Cesare Prandelli, Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas hakkında değerlendirmelerde bulundu.

19 yaşındaki Makedon oyuncunun kendisini çok etkilediğini söyleyen 62 yaşındaki İtalyan teknik adam, övgüler yağdırdı

"ELJIF ELMAS'I ÇOK BEĞENDİM"

Prandelli açıklamasında, "Napoli'de Eljif Elmas beni gerçekten etkiliyor. Onu Makedonya'da Elmas diye çağırıyorlar. Gerçekten çok beğendim. Onu çok sevdim. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen modern bir orta saha oyuncusu. Bir oyun görüşü, temposu ve kişiliği var. Napoli formasını sırtına geçirdikten sonra neler yapabileceğini gerçekten merak ediyorum." dedi

Napoli'ye 16 milyon euroya transfer olan Eljif Elmas, 3 Serie A maçında 110 dakika sahada kaldı

SAMPDORIA MAÇINDA BÜYÜLEMİŞTİ

Takımının cumartesi günü evinde Sampdoria'yı 2-0 mağlup ettiği maça 11'de başlayan ve 76 dakika sahada kalan Makedon oyuncu, performansıyla İtalya'da tam not almıştı. Yerini İnsigne'ye bırakan eLJİ Elmas'ın performansı için çizme basını, "Napoli, Elmas'a çoktan aşık olmuş. Makedon çocuk, genç ve yetenekli olmasına rağmen fazla tanınmıyor. Napoli için büyük sermaye kazandıracak bir oyuncu. Futbolcunun sahadaki olgunluğu ve sürekliliği takım adına büyük kazanç" yorumunu yaptı.

(Sporx)