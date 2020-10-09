Cepheye milli moral

Kick boks milli takım sporcusu ve dünya şampiyonu Bahram Rajabzadeh, Avrupa şampiyonu Nehir Rajabzadeh, dünya şampiyonu Zabit Samedov, karate dünya şampiyonu Rafael Agayev ve güreş dünya şampiyonu Hacı Aliyev, askerlerle bir araya gelip, Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açtılar.
Fenerbahçe, bu sezon renklerine bağladığı oyuncuların sözleşmelerinde köklü değişikliğe gitti.
Hıncal Uluç, Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın son dönemdeki tavırlarına tepki gösterdi.
Aylardır taraftar gelirinden yoksun olan ve en azından locaları açtırarak sıcak paraya kavuşmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, bu konuda ortaklaşa çalışmalar yapıyor.
Süper Lig'de mücadele eden 21 kulüp, birinci transfer ve tescil döneminde 45 farklı ülke vatandaşı olan 111 yabancı futbolcuyu Türkiye'ye getirdi.
Almanya maçındaki performansı ve müthiş golüyle alkış alan Ozan Tufan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avrupa devi, tecrübeli orta saha oyuncusunu yakın takibe aldı.
Galatasaray'da bu sezon hiç süre almayan Kerem Aktürkoğlu için yapılan plan belli oldu.