Cenk Tosun'un yeni hocası belli oluyor! Listede tam 5 dev hoca var

TM Dijital Haber Merkezi

Marco Silva ile yollarını ayırdıktan sonra yeni hoca arayışlarına devam eden Everton’ın gündeminde tam 5 teknik adam var.

MOSHİRİ POCHETTİNO'YU İSTİYOR

Hafta sonu oynanan Chelsea karşılaşmasını 3-1 kazanan Duncan Ferguson bir hayli beğeni toplasa da Başkan Farhad Moshiri'nin kendisini ispat etmiş kaliteli bir antrenörü takımın başına getirmek istediği anlaşılırken, Everton’ın ilk etapta Tottenham’la yollarını ayıran Pochettino ve Bayern Münih’te görevine son verilen Niko Kovac’la görüştüğü belirtildi.

İşte Premier Lig kulübünün listesinde olan diğer hoca adayları…

1- Pochettino (Boşta)

2- Niko Kovac (Boşta)

3- Carlo Ancelotti (Napoli)

4 – David Moyes (Boşta)

5 – Marcelo Gallardo (River Plate)