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aksam.com.tr
  • 04 Mart 2020 Çarşamba 20:15
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  • 04 Mart 2020 Çarşamba 20:22

Cenk Tosun'un Crystal Palace ile olan kiralık sözleşmesi feshedildi

Cenk Tosun'un Crystal Palace ile olan kiralık sözleşmesi feshedildi

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Crystal Palace'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun antrenmanda geçirdiği ciddi diz sakatlığı sonucu sezonu kapadı.

Cenk Tosun'un sezonu kapamasıyla birlikte İngiliz ekibi Crystal Palace, Cenk Tosun'un sözleşmesini feshetti.

Cenk Tosun tedavisine, bonservisinin bulunduğu Everton kulübünde devam edecek.

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