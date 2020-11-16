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aksam.com.tr
  • 16 Kasım 2020 Pazartesi 13:30
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Cenk Tosun'un Beşiktaş'a transferi Arkadiusz Milik'e bağlı

Cenk Tosun'un Beşiktaş'a transferi Arkadiusz Milik'e bağlı

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Sabah

İngiliz basını, Cenk Tosun'un Beşiktaş'a gidebilme olasılığını Everton'ın Arkadiusz Milik'i transfer etmesine bağladı.

Ara dönemde Beşiktaş'a kiralanacağı konuşulan Cenk Tosun'la ilgili İngiliz basınından dolaylı bir iddia geldi.

90min sitesi, Everton'ın Napoli'nin forveti Arkadiusz Milik'le ilgilendiğini bu transferi bitirmesi durumunda da Cenk Tosun'u Beşiktaş'a göndereceğini ileri sürdü.

"Everton patronu Carlo Ancelotti'nin gözü Milik'te. Everton, 26 yaşındaki forvet için ocak ayında bir indirimli fiyat anlaşması önerdi" denilen haberde "Bu durumda Cenk Tosun da eski bağlantılı olduğu kulübünde yeni bir başlangıç yapabilir" yorumunda bulunuldu.

Beşiktaş-Cenk flörtü Ada basınında daha önce de yankılanmış ve 29 yaşındaki golcünün yarım dönem için siyah-beyazlı formayı giyme ihtimali olduğu belirtilmişti. İki kulüp arasında kiralama görüşmeleri yapıldığı kaydedilmişti.

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