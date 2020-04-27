Cenk Tosun'dan sağlık çalışanlarına destek

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak depremi Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak depremi Koronavirüsü atlatan ancak bu süreçte tam 10 kilo veren Galatasaray'ın ikinci başkanı, hem kendisi çok korktu hem de ailesini korkuttu. Abdurrahim Albayrak'ın oğulları, kalp ve tansiyon problemi olan 66 yaşındaki babalarının artık Galatasaray'da yöneticiliği bırakıp stresten uzak olmasını istiyor.

Cevad Prekazi AKŞAM'a konuştu: Galatasaray'ın piyangosuyum Cevad Prekazi AKŞAM'a konuştu: Galatasaray'ın piyangosuyum Galatasaray'ın unutulmaz yıldızı Cevad Prekazi'den AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Cevad Prekazi olmasaydı Galatasaray şampiyon olur muydu? Olmazdı. Nasıl olacaktı ki? Tanju 39, ben 16 gol attım. Tanju'dan 13 penaltı golünü çıkartıp, benim haneme yaz. 29 golle kral ben olurum.”

Tarihi takas! Terim hem Belhanda'dan kurtuluyor hem de gözdesine kavuşuyor Tarihi takas! Terim hem Belhanda'dan kurtuluyor hem de gözdesine kavuşuyor Al Nasr'dan Galatasaray'a çok konuşulacak bir takas önerisi geldi. Suudi Arabistan ekibi Ahmed Musa'ya karşılık Sarı-Kırmızılılardan Maicon ve Belhanda'yı istedi. Cimbom'un iki futbolcunun üstüne bir miktar da para istediği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim, Ahmed Musa'yı daha önce de istemiş ancak oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.

Burak Yılmaz Çin'de kriz çıkardı Burak Yılmaz Çin'de kriz çıkardı Çinlilerin her türlü hayvanı yediklerini ve Çin'den daha çok hastalık çıkacağını söyleyen Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın sözleri Çin basınında geniş yankı buldu.

Fenerbahçe'den Hasan Ali'ye beklenmedik tavır Fenerbahçe'den Hasan Ali'ye beklenmedik tavır Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı Galatasaray'la anılan Hasan Ali Kaldırım'a Sarı-Lacivertli yönetimden beklenmedik tavır. Tecrübeli futbolcunun menajeri yeni sözleşme için Fenerbahçe'yle görüşme istedi ancak Sarı-Lacivertli yönetim ‘sezon sonunda' diyerek bu talebi reddetti.

Galatasaray'da görüşmeler başladı! 3 isim... Galatasaray'da görüşmeler başladı! 3 isim... Corona virüsü (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmaya çalışan Galatasaray, 1'er yıl daha sözleşmeleri olan Fernando Muslera ve Emre Akbaba'ya yeni kontrat önerecek ancak yıllık ücretlerinde yüzde 30 indirim isteyecek. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve senelik 2.2 milyon Euro kazanan Ryan Donk'a yapılacak teklif ise 1.5 milyon Euro'yu geçmeyecek.