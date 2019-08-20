Cenk Tosun'dan Beşiktaş için transfer açıklaması: Kulübümle anlaşırsanız ben gelmeye hazırım

Beşiktaş'ta kötü geçen hazırlık döneminin ardından ilk hafta alınan 3-0'lık Sivasspor mağlubiyeti panik havasına yol açtı. Çok sayıda sakatın yanı sıra oynayan futbolcuların da kötü performansı taraftarın tepkisine yol açarken, yönetim takviye için çalışmalarını hızlandırdı.
Uzun süredir adı listede olan 29 yaşındaki sol kanat Yevhen Konoplyanka'ya ağırlık veren siyahbeyazlılar, oyuncuyu ikna etmeyi başardı. Schalke 04 ile bir yıllık sözleşmesi kalan Ukraynalı yıldızın bonservisine 3 milyon Euro teklif eden Beşiktaşlı kurmaylar, Alman kulübünden olumlu dönüş aldı. Bu hafta Almanya'ya çıkarma yapacak olan Beşiktaş, bonservisi 6 eşit takside bölerek transfere noktayı koymayı hedefliyor.
ANLAŞIRSANIZ GELMEYE HAZIRIM
Forvet transferinde de ilk hedef olan Cenk Tosun için Everton'ın kapısı çalınacak. İngiliz kulübünde yedek kulübesine mahkum olan milli golcüye daha önce mesaj göndererek, "Evine geri dön" diyen Beşiktaşlı kurmaylar, kiralık şartları için Ada'da görüşmeleri başlatacak. 2018 Ocak ayında Everton'a 22.5 milyon Euro'ya satılan Cenk Tosun'un da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve "Kulübümle anlaşırsanız ben gelmeye hazırım" dediği öğrenildi.
(Sabah)
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Falcao'yu, Trabzonspor ise Sturridge'i kaptı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferde devreye girdi, dün İngiltere seferine başladı. Orman’ın hedefinde Everton’ın golcüsü Oumar Niasse, Southampton’ın kanat oyuncusu Mohamed Elyounoussi ve Wolverhampton’ın ön liberosu Romain Saiss olduğu öğrenildi.
Konyaspor maçında Falcao’nun sahada olması planlanıyor. Monaco’ya da bu transfer için herhangi bir bedel ödeme yapılmayacağı belirtildi. Galatasaray, 33 yaşındaki Kolombiyalı santrfora, 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalatacak.
Fenerbahçe, 12.5 milyon euroya Al Ahli’ye sattığı Sambacı’yı kiralamak için devreye girdi. Josef, Fener’in çağrısına olumlu yanıt verirken, Suudi yöneticilerle görüşmeler devam ediyor.
Siyah-Beyazlılar, Wolverhampton’ın orta saha oyuncusu Saiss ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.
Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, uzun süredir boşta olan Mehmet Topal'ı kesin olarak düşünmediğini yönetime bildirmiş, hatta çıkan haberlere de sinirlenmişti. Ancak milli stoper yeniden gündemde.
Taraftarın gönlünü almak isteyen Beşiktaş yönetimi gaza bastı. Everton'da forma şansı azalan milli golcünün geri dönmesi için de çalışmalar sürüyor.