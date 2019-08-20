  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Cenk Tosun'dan Beşiktaş için transfer açıklaması: Kulübümle anlaşırsanız ben gelmeye hazırım
  • 20 Ağustos 2019 Salı 09:32
  • |
  • 20 Ağustos 2019 Salı 09:32

Cenk Tosun'dan Beşiktaş için transfer açıklaması: Kulübümle anlaşırsanız ben gelmeye hazırım

Cenk Tosun'dan Beşiktaş için transfer açıklaması: Kulübümle anlaşırsanız ben gelmeye hazırım

Paylaş

Taraftarın gönlünü almak isteyen Beşiktaş yönetimi gaza bastı. Everton'da forma şansı azalan milli golcünün geri dönmesi için de çalışmalar sürüyor.

Beşiktaş'ta kötü geçen hazırlık döneminin ardından ilk hafta alınan 3-0'lık Sivasspor mağlubiyeti panik havasına yol açtı. Çok sayıda sakatın yanı sıra oynayan futbolcuların da kötü performansı taraftarın tepkisine yol açarken, yönetim takviye için çalışmalarını hızlandırdı.

Uzun süredir adı listede olan 29 yaşındaki sol kanat Yevhen Konoplyanka'ya ağırlık veren siyahbeyazlılar, oyuncuyu ikna etmeyi başardı. Schalke 04 ile bir yıllık sözleşmesi kalan Ukraynalı yıldızın bonservisine 3 milyon Euro teklif eden Beşiktaşlı kurmaylar, Alman kulübünden olumlu dönüş aldı. Bu hafta Almanya'ya çıkarma yapacak olan Beşiktaş, bonservisi 6 eşit takside bölerek transfere noktayı koymayı hedefliyor.

ANLAŞIRSANIZ GELMEYE HAZIRIM

Forvet transferinde de ilk hedef olan Cenk Tosun için Everton'ın kapısı çalınacak. İngiliz kulübünde yedek kulübesine mahkum olan milli golcüye daha önce mesaj göndererek, "Evine geri dön" diyen Beşiktaşlı kurmaylar, kiralık şartları için Ada'da görüşmeleri başlatacak. 2018 Ocak ayında Everton'a 22.5 milyon Euro'ya satılan Cenk Tosun'un da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve "Kulübümle anlaşırsanız ben gelmeye hazırım" dediği öğrenildi.

(Sabah)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fatih Terim, Florya'ya taşınıyor

title

Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan ile imzalıyor

title

Kostas Mitroglou, Nantes ile sözleşme imzalayacak

Steven Nzonzi İstanbul´da

SPOR GÜNDEMİ

48 saat içinde iki bomba transfer açıklanacak
48 saat içinde iki bomba transfer açıklanacak

48 saat içinde iki bomba transfer açıklanacak

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Falcao'yu, Trabzonspor ise Sturridge'i kaptı.

Fikret Orman transfer için İngiltere'de! İşte o isimler...
Fikret Orman transfer için İngiltere'de! İşte o isimler...

Fikret Orman transfer için İngiltere'de! İşte o isimler...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferde devreye girdi, dün İngiltere seferine başladı. Orman’ın hedefinde Everton’ın golcüsü Oumar Niasse, Southampton’ın kanat oyuncusu Mohamed Elyounoussi ve Wolverhampton’ın ön liberosu Romain Saiss olduğu öğrenildi.

Aslan Falcao'ya kavuşuyor
Aslan Falcao'ya kavuşuyor

Aslan Falcao'ya kavuşuyor

Konyaspor maçında Falcao’nun sahada olması planlanıyor. Monaco’ya da bu transfer için herhangi bir bedel ödeme yapılmayacağı belirtildi. Galatasaray, 33 yaşındaki Kolombiyalı santrfora, 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalatacak.

Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor!
Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor!

Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor!

Fenerbahçe, 12.5 milyon euroya Al Ahli’ye sattığı Sambacı’yı kiralamak için devreye girdi. Josef, Fener’in çağrısına olumlu yanıt verirken, Suudi yöneticilerle görüşmeler devam ediyor.

Ortaya Roman Saiss
Ortaya Roman Saiss

Ortaya Roman Saiss

Siyah-Beyazlılar, Wolverhampton’ın orta saha oyuncusu Saiss ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

İşte Terim'in Mehmet Topal kararı
İşte Terim'in Mehmet Topal kararı

İşte Terim'in Mehmet Topal kararı

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, uzun süredir boşta olan Mehmet Topal'ı kesin olarak düşünmediğini yönetime bildirmiş, hatta çıkan haberlere de sinirlenmişti. Ancak milli stoper yeniden gündemde.

Cenk Tosun'dan Beşiktaş için transfer açıklaması
Cenk Tosun'dan Beşiktaş için transfer açıklaması

Cenk Tosun'dan Beşiktaş için transfer açıklaması

Taraftarın gönlünü almak isteyen Beşiktaş yönetimi gaza bastı. Everton'da forma şansı azalan milli golcünün geri dönmesi için de çalışmalar sürüyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.