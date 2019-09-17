Cenk Tosun'a sürpriz teklif! Transferi her an açıklanabilir

Beşiktaş'tan Everton'a tansfer olduktan sonra beklediği forma şanslarını bulamayan Cenk Tosun için İngiliz basınından sürpriz bir iddia geldi. Katar ekibi Al Gharafa'nın Cenk Tosun ile ilgilendiği öne sürüldü.

Avrupa'da transfer dönemi kapanırken, Katar ekipleri kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Golcü takviyesi yapmak isteyen Al Gharafa, 30 Eylül'de kapanacak olan transfer döneminden önce Cenk Tosun'a kanca attı.

AL GHARAFA, CENK TOSUN İÇİN TEKLİF YAPACAK

İngiliz basınından Sky Sport'un duyurduğu habere göre Katar'ın güçlü takımlarından Al Gharafa, Everton'da forma şansı bulamayan Cenk Tosun'u transfer etmek istiyor. Al Gharafa'nın milli futbolcu için ciddi bir teklif yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Son oynanan Bournemout maçının kadrosuna dahi alınmayan Cenk Tosun, bu sezon henüz İngiltere Premier Lig'de forma giyemedi. Cenk Tosun öte yandan 17 dakika sahada kaldığı Lincoln City maçında 1 asist kaydetti.

(Futbol Arena)