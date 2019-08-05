Cenk Tosun taarruzu

AKŞAM
GEÇTİĞİMİZ sezon Everton’da ilk 11’de fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun’a Marco Silva, “Bu sezon da ilk tercihim değilsin” dedi. Everton Teknik Direktörü Silva, “İlk tercihim sen değilsin. İkinci tercihim de değilsin. Çoğu maçta yedek oturacaksın. Eğer bu senin için sorun yaratmayacaksa kalabilirsin. Ayrılmak istiyorsan gidebilirsin. Eğer kalırsan ve sorun etmeden antrenmanlarda sıkı çalışmaya devam edersen mutlu olurum. Ancak gitmek istiyorsan da seni durduramam” diye konuştu.
MİTROGLOU GİDERSE
Cenk Tosun geçtiğimiz sezon Everton formasıyla Premier Lig’de 25 maçta bin 50 dakika süre alırken, 3 gol attı ve 3 asist yaptı. Cenk Tosun’un kulübüyle 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Öte yandan milli golcüyle ilgili son gelişmelerin ardından Galatasaray’ın devreye girdiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, Falcao için bastırırken Mitroglou’nu da göndermeye çalışıyor. Eğer Yunan forvet ayrılırsa, ikinci bir golcü alınacak. Cim-Bom, Cenk Tosun’u kiralayarak bu işi bitirmek istiyor.
Yusuf Yazıcı, Fransa'da Lille ile yapacağı transfer görüşmesi için Trabzon'dan ayrıldı.
Aleksandar Kolarov ile 2.5 milyon eurodan 3 yıllık anlaşmaya varıldı, Roma da 3 milyon euroya ikna edildi. Sırp yıldız kısa süre içinde İstanbul’a gelecek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la da görüşecek. Bu iş artık resmiyete kaldı.
KATAR’IN Al Raya Sport gazetesi, “Diagne, İstanbul’daki evini sattı ve Al Rayyan Kulübü safl arına katıldı” haberini duyurdu.
Transfer çalışmalarına devam eden Sivasspor, İsrailli orta saha Bibras Natcho ile anlaşmak üzere.
Galatasaray, Tiemoue Bakayoko transferi için İngiltere’de transfer sezonunun biteceği 8 Ağustos tarihini bekliyor. Yıldız futbolcu Chelsea’de kalırsa Cimbom 9 Ağustos’ta resmi teklifini yapacak.
SPARTA Prag’da forma giyen Ganalı santrfor Benjamin Tetteh’in adı, uzun bir süredir Galatasaray’la anılıyordu.
Yusuf Yazıcı için İstanbul’a çıkarma yapan Lille yetkilileri 15 milyon euroluk teklifini 19 milyon euroya çıkardı. Sonraki satıştan yüzde 20 pay sözleşmeye eklendi. Ağaoğlu’nun ‘Evet’ demesiyle transfer sonlandırıldı...