Cenk Tosun kritik bir karşılaşmaya çıkıyor

Milli formayla 18. golünü atan Cenk, 1 gol daha atarsa A Milli Takım tarihinde en çok gol atan oyuncular sıralamasında 5.'likte yer alacak. Cenk'in, 21 gollü Lefter Küçükandonyadis’i yakalamasına da 3 gol kaldı. Burak Yılmaz'ın, Rusya maçında cezasını tamamlamasına rağmen, forvet hattında önceliğin Cenk olması bekleniyor. Ancak Burak sahada olursa, yıldız oyuncunun da ilk 11'de yer alma ihtimali yüksek.
Galatasaray'da Nijerya Milli Takımı ile Sierra Leone maçına çıkan Etebo maçın ilk yarısında sakatlık geçirerek kenara geldi.
Sezon başında Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, bu kez milli yıldız için harekete geçecek. Emre Belözoğlu, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki golcünün transferiyle de bizzat ilgilenecek, ocakta imza attırmaya çalışacak.
Çin ekibi Guangzhou RF'de forma giyen Dusko Tosic'in menajeri Milos Malenovic, oyuncusunun Türkiye'den teklif aldığını ancak Tosic'in kalbinin Beşiktaş'tan yana olduğunu ve devre arasında Siyah-Beyazlılara dönmek istediğini açıkladı
8 haftada bir galibiyet alan Bordo-Mavililer, Avcı'yla yeni sayfa açmaya hazırlanıyor. Fırtına önümüzdeki 4 haftada ligin alt sıralarında yer alan Erzurum, Ankaragücü, Sivas ve Kayseri'yle kapışacak. Trabzonspor'un hedefi bu engelleri kayıpsız geçerek rüzgarı arkasına almak.
EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takımımız, 25 gol atan lider Fransa'nın ardından 18 golle H Grubu'nun en çok gol atan takımı olmanın yanında, savunmadaki harika performansıyla da grubun en az gol yiyen ekibi unvanını elde etmişti.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kaleci transferi ve takımdaki isimler hakkında açıklamalarda bulundu.