Cenk Tosun kritik bir karşılaşmaya çıkıyor

A Milli Takımımız'a çok iyi bir dönüş yapan Cenk Tosun, Rusya karşılaşmasında kazanılan 3-2'lik galibiyette; hem rakibin 10 kişi kalmasını sağlamış hem de attığı golle 3 puanda kilit rol oynamıştı.

Milli formayla 18. golünü atan Cenk, 1 gol daha atarsa A Milli Takım tarihinde en çok gol atan oyuncular sıralamasında 5.'likte yer alacak. Cenk'in, 21 gollü Lefter Küçükandonyadis’i yakalamasına da 3 gol kaldı. Burak Yılmaz'ın, Rusya maçında cezasını tamamlamasına rağmen, forvet hattında önceliğin Cenk olması bekleniyor. Ancak Burak sahada olursa, yıldız oyuncunun da ilk 11'de yer alma ihtimali yüksek.