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  3. Cenk Tosun ilk kez 11'de başladı, Everton üç puanı kaptı

Cenk Tosun ilk kez 11'de başladı, Everton üç puanı kaptı

Cenk Tosun ilk kez 11'de başladı, Everton üç puanı kaptı

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Everton deplasmanda Southampton ile karşı karşıya geldi. St. Mary's Stadı'nda oynanan mücadeleyi Everton 2-1'lik skorla kazandı.

A Milli oyuncumuz Cenk Tosun'un bu sezon ilk kez 11'de yer aldığı maçta Everton'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Davies ve 75. dakikada Richarlison kaydetti. Southampton'ın tek sayısını ise 50. dakikada Ings kaydetti.

Cenk Tosun, karşılaşmada 74 dakika forma giydi ve yerini Calvert-Lewin'e bıraktı.

Bu sonucun ardından Everton 2 maçlık kazanamama serisini noktaladı ve 14 puana yükseldi. Kötü gidişatına nokta koyamayan ve üst üste 6 maçtan 3 puan çıkaramayan Southampton ise 8 puanda kaldı.

Premier Lig'in 13. haftasında Everton evinde Norwich ile karşılaşacakken, Southampton ise deplasmanda Arsenal'e konuk olacak.


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