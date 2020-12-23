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aksam.com.tr
  • 23 Aralık 2020 Çarşamba 00:39
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Cenk Tosun Hollanda ligine gidiyor! Feyenoord iddiası...

Cenk Tosun Hollanda ligine gidiyor! Feyenoord iddiası...

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Devre arasında kadrosunu iyi bir golcü transferi ile güçlendirmek isteyen Feyenoord'un hedefinde Cenk Tosun var.

Premier Lig'de Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun'a Feyenoord'un talip olduğu yazıldı.

Hollanda basınının haberine göre; Feyenoord, devre arasında Everton'dan ayrılması gündemde olan milli futbolcumuz Cenk Tosun'u transfer etmek istiyor.

Futbol hayatını Avrupa'da sürdürmek isteyen golcü futbolcunun Hollanda'ya gitmeye sıcak bakabileceği de ifade edildi.

Ayrıca haberde Cenk Tosun'u isteyen kulüpler arasında İngiltere'den West Bromwich Albion'ın da olduğu belirtildi.

Cenk Tosun, bu sezon Everton formasıyla 4 resmi maçta forma giydi.

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Cenk Tosun için sürpriz transfer iddiası
Cenk Tosun için sürpriz transfer iddiası

Cenk Tosun için sürpriz transfer iddiası

Devre arasında kadrosunu iyi bir golcü transferi ile güçlendirmek isteyen Feyenoord'un hedefinde Cenk Tosun var.
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