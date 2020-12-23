Cenk Tosun Hollanda ligine gidiyor! Feyenoord iddiası...

Premier Lig'de Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun'a Feyenoord'un talip olduğu yazıldı.
Hollanda basınının haberine göre; Feyenoord, devre arasında Everton'dan ayrılması gündemde olan milli futbolcumuz Cenk Tosun'u transfer etmek istiyor.
Futbol hayatını Avrupa'da sürdürmek isteyen golcü futbolcunun Hollanda'ya gitmeye sıcak bakabileceği de ifade edildi.
Ayrıca haberde Cenk Tosun'u isteyen kulüpler arasında İngiltere'den West Bromwich Albion'ın da olduğu belirtildi.
Cenk Tosun, bu sezon Everton formasıyla 4 resmi maçta forma giydi.
Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Göztepe'yi ağırlıyor.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle takımın başında sahaya yardımcı antrenör Levent Şahin çıktı.
Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, bu sezon Süper Lig'de 2. kez gol sevinci yaşadı.
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yendi.
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 14. haftasında 3-1 kaybettikleri Galatasaray maçında ilk 12 dakikada yedikleri 2 golü çevirmekte zorlandıklarını söyledi.
Devre arasında kadrosunu iyi bir golcü transferi ile güçlendirmek isteyen Feyenoord'un hedefinde Cenk Tosun var.