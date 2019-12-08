Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7884
  • 6,4038
  • 271.932
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. İngiliz basını, Crystal Palace'ın Cenk Tosun'la ilgilendiğini yazdı

İngiliz basını, Crystal Palace'ın Cenk Tosun'la ilgilendiğini yazdı

İngiliz basını, Crystal Palace'ın Cenk Tosun'la ilgilendiğini yazdı

Premier Lig takımlarından Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, yıldız oyuncunun transfer tercihi ile ilgili dikkat çeken bir haber yayınladı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen Cenk Tosun'un ocak ayında takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor. Yıldız isimle ilgilenen takımlar arasında eski kulübü Beşiktaş'ın olduğu söylense de, siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklama ile milli oyuncuyu transfer etmeyeceklerini dile getirmişti. İngiliz basını ise tecrübeli forvet hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Bleacher Report'ta yer alan habere göre Cenk Tosun, 1 yaşında bebeği olduğu için ailesinin düzenini bozmak istemiyor ve İngiltere'de kalmayı tercih ediyor.

Oyuncuya somut ilgi gösteren tek takımın ise Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın olduğu belirtildi. 28 yaşındaki milli futbolcu, Everton'da Marco Silva'nın teknik direktörlüğü döneminde forma şansı bulamıyor, zaman zaman da kadroya dahi alınmıyordu.

Silva'nın gönderilmesinden sonra ilk maçına çıkan Everton, Chelsea'yi 3-1'lik skorla mağlup etti ancak Cenk Tosun bu maçı yedek kulübesinde tamamladı. Cenk Tosun, 2018'in ocak ayında transfer olduğu Everton formasıyla çıktığı toplam 49 maçta 10 gol atarken 5 de asist yaptı.  (Fotomaç)


2 ay Işın'a yaklaşamayacak
2020'de hem sinema hem dizi
'Setim kısa olsun öncelik bebeğim'
'Naim başarılıydı ama yalnızdı'
Ayrılığın sebebi Defne Samyeli mi? Emina Jahovic konuştu!
<p>Bakanlığın Twitter hesabından, ´Sevgi, şefkat, yardım... Barışın elçisi, masumların umudu Mehmetç

´Masumların Umudu Mehmetçik´

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Özlem duyduğu çiftlik hayatını şehirdeki terasına taşıdı

Kağıthane'de dehşet: 3 kişiyi bıçakladı koşarak kaçtı!