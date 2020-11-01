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aksam.com.tr
  • 01 Kasım 2020 Pazar 19:19
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Cenk Tosun dönüşü Everton'a yetmed

Cenk Tosun dönüşü Everton'a yetmed

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İngiltere Premier Ligi'ne harika bir başlangıç yapan Everton, Newcastle United maçında yenilmekten kurtulamadı. Cenk Tosun'un dönüş maçında sahadan 2-1 yenik ayrılan Everton, liderliği ise Liverpool'a kaptırdı.

Geçen sezon Crystal Palace'a kiralanan ve antrenmanda sakatlandıktan sonra yeşil sahalardan uzak kalan Cenk Tosun, Everton maçına yedek kulübesinde başladı. Milli oyuncu, 69. dakikada Niels Nkounkou'nun yerine oyuna girdi. Cenk Tosun 244 gün sonra görev aldı.

Newcastle United ise sahadan 1-0 galip ayrıldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 54. dakikasında Newcastle United penaltı kazandı. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Gomes'in Wilson'a yaptığı harekete hakem tartışmalı bir şekilde penaltı kararı verdi. İki dakika sonra beyaz noktaya giden Wilson, topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

85. dakiikada Newcastle United 2-0'ı buldu. Organize gelişen atakta Fraser topu soldan ceza sahasına taşıyıp şutunu çekmek istedi. Mina'dan seken topu Callum Wilson, kale çizgisi üzerinden ağlarla buluşturdu.

90+1'de Dominic Calvert-Lewin'in teselli golü Everton'ın yenilgisini önleyemedi ve Newcastel United sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Newcastle United bu galibiyetle puanını 11 yaptı. Üst üste 2. kez sahadan yenik ayrılan Everton ise 13 puanda kaldı ve liderliği ezeli rakibi Liverpool'a kaptırdı.

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