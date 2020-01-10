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aksam.com.tr
  • 10 Ocak 2020 Cuma 14:05
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  • 10 Ocak 2020 Cuma 14:08

Cenk Tosun, Crystal Palace için sağlık kontrolünden geçti

Cenk Tosun, Crystal Palace için sağlık kontrolünden geçti

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Everton'da istediği şans bulamayan milli futbolcumuz Cenk Tosun, Crystal Palace için sağlık kontrolünden geçti.

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı alan milli futbolcumuz Cenk Tosun, Crystal Palace ile anlaşmaya vardı. Palace için bugün sağlık kontrolünden geçecek olan Cenk Tosun, bu akşam saatlerinde de resmi imzayı atacak ve sezonun geri kalanına Palace forması altında devam edecek. Cenk Tosun'un satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak katacak olan Palace, takımın santraforu Benteke için de Aston Villa'nın teklifini değerlendirmeye aldı.

EURO 2020'de A Milli Takım'ın en büyük kozlarından biri olması beklenen Cenk Tosun için Şenol Güneş, "Cenk oynayabileceği bir takıma transfer olmak zorunda, kendisi ile görüştüm ve yedek olarak beklemenin bir anlamı yok. Hem kendi kariyeri hem de A Milli Takım için Cenk'in bu yönde bir karar vermesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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