İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı alan milli futbolcumuz Cenk Tosun, Crystal Palace ile anlaşmaya vardı. Palace için bugün sağlık kontrolünden geçecek olan Cenk Tosun, bu akşam saatlerinde de resmi imzayı atacak ve sezonun geri kalanına Palace forması altında devam edecek. Cenk Tosun'un satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak katacak olan Palace, takımın santraforu Benteke için de Aston Villa'nın teklifini değerlendirmeye aldı.
EURO 2020'de A Milli Takım'ın en büyük kozlarından biri olması beklenen Cenk Tosun için Şenol Güneş, "Cenk oynayabileceği bir takıma transfer olmak zorunda, kendisi ile görüştüm ve yedek olarak beklemenin bir anlamı yok. Hem kendi kariyeri hem de A Milli Takım için Cenk'in bu yönde bir karar vermesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.
Everton'da istediği şans bulamayan milli futbolcumuz Cenk Tosun, Crystal Palace için sağlık kontrolünden geçti.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya'da bir basın toplantısı düzenledi.
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç devre arası çok açılmadan 2-3 transfer daha yapacak formülü buldu. Başkan sahibi olduğu Yapı Kredi ve bir leasing firmasıyla yapılandırma konusunda anlaşma sağladı. Kulübün harcama limiti artı 40 milyon TL oldu.
Galatasaray'ın Antalya kampı kadrosu belli oldu. Buna göre kadro dışı olan Nzonzi'nin yanı sıra ağır enfeksiyon geçirdiği açıklanan Onyekuru kafilede yer almadı. Babel transfer görüşmeleri, Andone de sakatlığı sebebiyle kampa katılmayan isimler.
Olympiakos'un sol beki Tsimikas'la anlaşmaya varan Napoli, Ricardo Rodriguez'in peşini bıraktı.
Jesse Sekidika'nın imza töreni resmi hesaplardan önce servis edildi, tartışmalar büyüdü.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Damien Comolli'nin twitter hesabı açmasıyla ilgili konuştu.