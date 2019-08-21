Cenk Tosun, Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını doğruladı

Everton forması giyen Cenk Tosun, Beşiktaş'tan teklif aldığını doğruladı.

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor deplasmanında 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor. Siyah beyazlılarda golcü transferi için simi gündeme gelen oyunculardan biri olan Cenk Tosun, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini dile getirdi.

NTV'ye konuşan Cenk Tosun, "Beşiktaş benimle iletişime geçti ancak kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum. Bunu siyah-beyazlı yetkililere ilettim. Beni anlayışla karşıladılar. Daha sonra bir görüşme yapmadık." dedi.

"FORMA ŞANSI BEKLİYORUM"

Everton'da forma şansı beklediğini belirten Cenk Tosun, "Kulübümde daha fazla süre almak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Antrenmanlarda gayet iyiyim. Forma şansı bulursam en iyi şekilde değerlendireceğim." ifadelerini kullandı.