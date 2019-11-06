Cenk Tosun: Avrupa'da takım seçmiyoruz, inşallah Galatasaray başarılı olur

Everton forması giyen milli oyuncumuz Cenk Tosun, TRT Spor canlı yayına bağlandı ve soruları yanıtladı.

"İNŞALLAH GALATASARAY BAŞARILI OLUR"

Galatasaray'ın Real Madrid karşısında şansı olduğunu söyleyen Cenk, "Real Madrid dünyanın en büyük takımlarından biri. Bu sene çok iyi gözükmese de, Real Madrid, Real Madrid'dir. Galatasaray, son oynadığı maçta Real Madrid ile baş edebileceğini gösterdi. Biz Türk takımları ne kadar Avrupa'da başarılı olursa, o kadar mutlu oluyoruz. Avrupa'da takım seçmiyoruz, inşallah Galatasaray başarılı olur. Puan veya puanlarla dönerse, hepimiz mutlu oluruz" diye konuştu.

Tottenham maçında bileği kırılan Andre Gomes için konuşan Cenk, "Arkadaşımı görünce gözyaşlarımı tutamadım ama güçlü kalmaya çalıştım. Onun için gol atmak için elimden geleni yapmam gerektiğini hissettim, öyle de yaptım. Hiçbir şey sağlığımızdan önemli değil. Benim de elim ayağım titriyor orada, gözlerimi kapatmaya çalışıyorum ayağına bakmamak için. Andre genç olmasına rağmen fiziksel ve kafa olarak güçlü bir arkadaşımız. Allah'tan sadece ayak bileği kırıldı, kaval kemiği de kırılabilirdi, kötünün iyisi. 4 ay sonra yine bomba gibi dönecektir" dedi.

"FORMAYI ALMAK İSTİYORUM"

Artık oynamak istediğini kaydeden golcü isim, "Sezon başından bu zaman kadar burada durum iyi geçmedi. Daha az süre aldım, aldığım sürede kötü işler yapmadığımı ve fiziksel olarak da yüzde 100 hazır olduğumu, formayı alıp takımıma yardım etmek istiyorum. Biz yine yukarılara tırmanmak istiyoruz. Ben de sorumluluğu almayı hedefliyorum önümüzdeki maçlarda. Bu takımı yine yükseklere taşıyacağımızı düşünüyorum. Bu sene oynayabildiğim kadar oynayıp, atabildiğim kadar atıp, Avrupa Şampiyonası'na hazır olarak gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BENİM DE BÜYÜK KATKIM OLACAK"

A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'na gitmenin hayalini kurduğunu da belirten 28 yaşındaki oyuncu, "Burada çok forma şansı bulamasam da kendimi hep fit tutmaya çalıştım, ekstra idmanlar yaptım. İnşallah Avrupa Şampiyonası'na gidersek, benim de büyük katkım olacak, 5 maçta, 5 gol attım. Türkiye'nin artık kolay kolay yenilmeyecek bir takım olduğunu dünyaya gösterdik. Her şey bizim elimizde. İnşallah İzlanda maçıyla birlikte, ülkemize, bayrağımıza, insanlarımıza sevinci yaşatmak istiyorum" mesajını yolladı.