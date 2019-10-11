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  3. Türk futbolcu Cenk Şahin'in Barış Pınarı Harekatı paylaşımı Almanları rahatsız etti

Türk futbolcu Cenk Şahin'in Barış Pınarı Harekatı paylaşımı Almanları rahatsız etti

Türk futbolcu Cenk Şahin'in Barış Pınarı Harekatı paylaşımı Almanları rahatsız etti

Almanya 2. Lig ekiplerinden St. Pauli, Türkiye’nin Suriye sınırında gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili paylaşım yapan Türk futbolcu Cenk Şahin’e uyarı niteliğinde bir bildiri yayımladı. Alman ekibinin Cenk Şahin’i kadro dışı bırakacağı iddia ediliyor.

Ülkemizin Suriye sınırında gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı doğrultusunda Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Cenk Şahin ile ilgili yayınladığı bildiride, "Cenk Şahin perşembe günü Türk ordusunun Suriye'de gerçekleştirdiği operasyon ile ilgili bir paylaşımda bulundu. FC St. Pauli, bu tarz paylaşımlarla ve konularla bağdaştırılmamayı diliyor, bu tarz şeylerin kulübümüzün değeriyle örtüşmediğini belirtmek istiyoruz. Kulübümüz oyuncuyla bir konuşma gerçekleştirdi. Görüşmeler özel olarak devam ediyor ve bu işlem tamamlanana kadar başka hiçbir yorum yapılmayacaktır" ifadelerini kullandı ve paylaşımını "Artık savaş yok!" diyerek sonlandırdı.

Cenk Şahin 2017 yılında Başakşehir Futbol Kulübü'nden St. Pauli'ye transfer olmuştu.

(Sporx)

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