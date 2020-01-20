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aksam.com.tr
  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 16:35
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  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 16:38

Cenk Gönen Aytemiz Alanyaspor'da

Cenk Gönen Aytemiz Alanyaspor'da

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Aytemiz Alanyaspor, kaleci Cenk Gönen'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Aytemiz Alanyaspor, tecrübeli file bekçisi Cenk Gönen'i transfer ettiğini açıkladı.

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