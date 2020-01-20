Cenk Gönen Aytemiz Alanyaspor'da

Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, karar çıktı.

Fenerbahçe’nin Chelsea’den 1,5 sezonluğuna kiraladığı Victor Moses, Serie A ekiplerinden Inter’e transfer oluyor.

Alman medyasında yer alan bilgilere göre sarı laciverliler, sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu ile yollarını ayırabilir.

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, yapılan yazılı açıklamada "hakem hataları"na eleştiride bulundu.

Sivasspor, U14-15 takımını taşıyan otobüsün Hatayspor maçı dönüşü yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indiğini duyurdu. Oyuncuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Lemina'da sıcak gelişme! Taraftarları heyecanlandıran haber

Galatasaray'ın en iyi transferi olan Mario Lemina için taraftarlar satın alma opsiyonunun kullanılmasını istedi.