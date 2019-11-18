Cenk Gönen: 'Artık yaş itibariyle ustalık dönemimdeyim'

Beşiktaş'tan ayrılış süreci ve Galatasaray'dan transfer olduğu Malaga'da yaşadığı zor zamanlar hakkında konuşan Cenk Gönen, bonservisinin elinde olduğunu ve devre arasında kendisine gelen teklifleri değerlendireceğini söyledi.

"ÇOK ZOR ZAMANLAR GEÇİRDİM"

Milli takım kampında yaşadığı sakatlık sonrası 1 senelik bir tedavi süreci yaşadığını söyleyen Cenk Gönen, o dönemle ilgili, "Galatasaray'dan Malaga'ya 3 senelik bir proje olarak gitmiştim. Ancak gittiğimin ilk ayında A Milli Takım kampında omzumdan bir sakatlık geçirdim. Akabinde alternatif tedavi uygunlandı ama omzum buna olumlu cevap vermedi. O yüzden ameliyat olmak zorunda kaldım. Ameliyat ve tedavi süreci yaklaşık 1 sene sürdü. Geçen sene Şubat ayından itibaren takımla çalışmalara başladım. Çok şükür omuzum çok iyi durumda. Sezon başı kampında da zaten hiç antrenman kaçırmadım. Hazırlık maçlarında oynadım, performansım gayet iyiydi. Ancak omuzum düzelmişken Malaga'nın ekonomik durumu bozuldu. İspanyol federasyonundan yetkililer geldi, kulübün kapanmaya gidebilecek bir durumda olduğunu açıkladılar. Ben de takımın en yüksek maaş alan oyuncularının başında geliyordum. Kulüp bana 6 aydır ödeme yapamıyordu. Maalesef hala ödeme yapamayacaklarını anladığım anda kulübe ihtar çektim avukatım vasıtasıyla. Bu prosedür de belli bir süreç alıyor haliyle. O yüzden Ağustos'un 27'sinde tek taraflı feshi gerçekleştirip boşta kalabildim. Bu nedenle yazın bir takıma dahil olamadım. Anlaşacak vaktim yoktu. Ancak şu an bonservisim elimde ve 2019-2020 yılı ücretinin tamamını Malaga'dan alacağım. Devre arası için takımlardan teklifler gelmeye başladı. Ben de merak ve heyecanla bekliyorum hangi takımla kariyerime devam edeceğim diye" ifadelerini kullandı.

"ARTIK USTALIK DÖNEMİNDEYİM"

Yaşı gereği tecrübelendiğini söyleyen Cenk, "Artık çok tecrübeli bir kaleciyim, 31 yaşındayım. Türkiye veya yurt dışı, kime fayda sağlayacaksam oraya gidebilirim. 20-25 arası çıraklık, 25-30 arası kalfalık, 30-35 yaş ustalık dönemidir bizim kalecilikte. Ben de artık ustalık dönemine geldiğimi düşünüyorum. O yüzden benim katkı sağlayabileceğim, oynayabileceğim bir takım istiyorum. Görüşmeler devam ediyor, inşallah uygun bir takımla anlaşacağım" dedi.

"ÇOK ŞÜKÜR HER ŞEYİ ATLATTIM"

Galatasaray'dan gittiği Malaga'da büyük umutlarla yola koyulduğunu aktaran başarılı file bekçisi, "İspanya La Liga'ya giden, Rüştü'den sonra 2. Türk kaleci olma gururunu yaşadım. Bu çok heyecanlı bir gelişmeydi benim için. Ancak bir talihsizlik, futbolun içinde olan bir şey. Benim de ilk kez başıma geldi böyle ciddi bir şey. Tabii zor bir dönemdi benim için. Onun da üstesinden geldim. Türkiye'de ameliyat oldum. Akabinde Türkiye'de tedavimi devam ettirdim. Zor bir süreçti. Çünkü ülkenizi temsil etmek için büyük hedeflerle İspanya'ya gidiyorsunuz, belki orada oynayıp daha büyük bir takıma gitmek için yola çıkıyorsunuz ama bir sakatlık bunların tamamını ortadan götürebiliyor. Çok şükür ama her şeyi atlattım, omuzum da iyi durumda. Hazırlık maçlarında da oynadım. 6 aydır hiçbir sıkıntım yok. Şubat ayından beri her antrenmana çıkmıştım. Zaten İstanbul'a döndükten sonra bireysel kaleci antrenörüm ve kondsiyonerimle de devre arası için hazırlıklarıma devam etmekteyim" dedi.

GENÇ YETENEKLERE ÖVGÜ

Süper Lig'deki genç kaleciler hakkında konuşan Cenk, "Ben de 20 yaşımda Süper Lig'de oynamaya başladım. Hatta o dönemlerde hiç genç kaleci yoktu. Uğurcan, Altay, Utku gibi birçok genç kaleci var şu an ligimizde, hepsi de çok yetenekli isimler. Hatlarından ders çıkarıp, nasıl kendilerini geliştirebileceklerine yönelip, kendilerini sürekli geliştirip o yönde çalışmalarına devam etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

UNUTAMADIĞI MAÇLAR

Kariyerindeki en unutamadığı maçların sorulduğu 31 yaşındaki kaleci, "Unutamadığım çok maç var. Liverpool maçı var mesela, Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile elediğimiz. Dinamo Kiev maçı var, Rapid Wien maçı var, Helsinki maçı, Partizan maçı, ligde çıktığım derbi maçları, Göztepe formasıyla 16 yaşında çıktığım Beşiktaş'a karşı olan kupa maçı gibi... Bunlar birçok unutulmaz şeyler. Malaga'da da Barcelona maçı kadrosundaydım. Messi önümdeydi, her ne kadar oynamasam da. Dünyanın en iyi liglerinden birinde oynama fırsatı buluyorsunuz, dünyanın en iyi futbolcularına karşı oynama fırsatı buluyorsunuz, inanılmaz bir şey bu. Messi'yi zaten söylemeye gerek yok. Ronaldo ile birlikte dünyanın en iyi 2 futbolcusundan biri. Onunla aynı koridorda olmak, sahaya çıkmak muhteşem bir duygu. Çok müteşekkirim Allah'ıma bana bu günleri gösterdiği için. Tarifsiz şeyler" dedi.

"BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMAK İSTEMEDİM"

Beşiktaş kariyerinin bitişiyle ilgili konuşan Cenk Gönen, "Beşiktaş'tan ayrılmam bir tercih meselesi, iki taraf için de. Bunu eleştirmem yakışıksız olur. Ama benim tercihim değildi bunu da söyleyeyim. Ama sonunda bu yol, beni Avrupa'ya götürdü. Küresel düşünmek gerek. Avrupa'ya açılmak gerek. Ortada bir hata yok. İyi ki de böyle oldu. Sakatlık bir ket vurdu ama şu an her şey toparlandı. 31 yaşında bir çok şey yaşamış, birçok şey görmüş, birçok büyük camiada forma giymiş bir Cenk Gönen olarak daha çok hizmetlerimin olacağını düşünüyorum. Bunun için de var gücümle çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIMA DESTEK

A Milli Takımımızın EURO 2020 bileti kazanmasına çok mutlu olduğunu söyleyen Cenk, "Milli takım olarak çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Çok mutluyum Avrupa Şampiyonası'na katıldığımız için. Bunun süreklilik haline gelmesini temenni ediyorum. Bir katılıp, bir katılamamaktan çıkıp her turnuvaya direkt katılabilecek bir jenerasyon yakalandı. İnşallah bu şekilde devam eder. Her turnuvaya katılabilen bir takım oluruz inşallah. Hedefleri de gruptan çıkıp finallere ulaşmak olan bir Milli takım haline gelmeyi isterim" diyerek sözlerini noktaladı.