'Cengiz'in kalitesi...' Brendan Rodgers'tan Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler

Leicester City Menajeri Brendan Rodgers, Arsenal'i mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler söyledi.
Rodgers, oyuncularının maç boyunca olağanüstü oynadığını söylerken Vardy'i her zaman oyuna alma planının olduğunu, gol atması için de Cengiz Ünder kalitesinde bir oyuncunun hareketliliğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.
CENGİZ'İN KALİTESİ VARDY'NİN HAREKETLİLİĞİ
Rodgers'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:
Vardy'i sonradan oyuna sokma planımız hep vardı. Vardy'nin gol atması için bir harekete ihtiyacı vardı ve Cengiz Ünder'in kalitesi ve Vardy'nin mükemmel hareketlenmesi sonucu harika bir golle kazandık.
Öte yandan, Leicester City kulübünün düzenlediği Maçın Adamı anketinde Cengiz Ünder taraftar oylarıyla 1. geldi.
Lille'in Nice ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Burak Yılmaz, 79. dakikada oyundan alınmış ve yedek kulübesinde hocası Christophe Galtier'e art arda küfürler savurmuştu. 54 yaşındaki teknik adam konuyla ilgili açıklama yaptı.
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