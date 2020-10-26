'Cengiz'in kalitesi...' Brendan Rodgers'tan Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler

SPOR GÜNDEMİ

Ve hocasından Burak'a küfür cevabı geldi! Ve hocasından Burak'a küfür cevabı geldi! Lille'in Nice ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Burak Yılmaz, 79. dakikada oyundan alınmış ve yedek kulübesinde hocası Christophe Galtier'e art arda küfürler savurmuştu. 54 yaşındaki teknik adam konuyla ilgili açıklama yaptı.

'Caner Erkin, ileride F.Bahçe'ye sorun olabilir' 'Caner Erkin, ileride F.Bahçe'ye sorun olabilir' Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, 3-1 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yorumladı.

Fener-Trabzon maçında 4 ismi izlemeye geldiler Fener-Trabzon maçında 4 ismi izlemeye geldiler İrfan Can Kahveci'yi izlemek için İstanbul'a gelen ancak uçağın rötar yapması sebebiyle maçı kaçıran Lyon Baş Gözlemcisi Bruno Cheyrou, Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde de stattaydı. Ünlü futbol adamı; Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Serkan Asan ve Ozan Tufan'ı dikkatle izleyerek bol bol not aldı. Bruno Cheyrou'nun devre arasına kadar bu 4 ismi takip edeceği öğrenildi.

UEFA'dan Çakır ve Palabıyık'a görev UEFA'dan Çakır ve Palabıyık'a görev UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki Sevilla-Rennes maçını Cüneyt Çakır, aynı gruptaki Krasnodar-Chelsea karşılaşmasını ise Ali Palabıyık yönetecek.

Mustafa Cengiz'e Fatih Terim baskısı: Yolları ayırın! Mustafa Cengiz'e Fatih Terim baskısı: Yolları ayırın! Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den rahatsız olan bazı üyelerin, başkan Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak “Sürekli size gönderme yapıyor. Yolları ayırın” dedikleri iddia edildi.