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aksam.com.tr
  • 20 Mart 2020 Cuma 21:17
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  • 20 Mart 2020 Cuma 21:17

Cengiz'den Sepil'e yanıt: "Haksızlık olur"

Cengiz'den Sepil'e yanıt: "Haksızlık olur"

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in açıklamalarına yanıt olarak Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in bugün yaptığı, "Play-off sistemi seçenekler arasında" açıklamasının üzerine, “Bütün kulüplere haksızlık. İlk 8’den başlarsan 9’uncuya, ilk 4’ten başlarsan 5’e, ilk 10’dan başlarsan 11’inci takıma haksızlık olur. Kim buna karar verecek? Değişik formatlar hızlandırılma anlamında tartışılabilir. Sayın Mehmet Sepil'in play-off ile ilgili söylemleri, kendi düşüncesi olabilir. Ancak bizim tüm kulüp başkanları bir araya gelerek yaptığımız toplantıda, play-off gündeme gelmedi ve başkanlar tarafından tartışılmadı” dedi.

"MEHMET SEPİL'İN SÖYLEMLERİ KENDİ DÜŞÜNCESİ OLABİLİR ANCAK BİZ BUNU KONUŞMADIK"

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında play-off konusunun gündeme gelmediğini ifade eden Mustafa Cengiz, “Saat 1’den, 4’e kadar tartıştık. Bütün kulüp başkanları sağ olsunlar değerli düşüncelerini söyledi. Ama asla gündemimize play-off diye bir şey girmedi. Tartışılan konu liglerin başlama tarihiydi. Futbolcuların gelişemeden tekrar formuna kavuşmasındaki aralıklar. Bununla ilgili 2 görüş belirdi. 17 veya 30 Nisan başlangıç. Bildiğiniz gibi ülkede büyük bir tehlike var. Biz bunun için bu kararın bile Türkiye Futbol Federasyonu ile hükümet arasında senkronize alınmasını, bunun için de bir komisyon kurulmasını önerdik. Bu konuda herkesle ittifak ettik. Karar buydu. Yoksa play-off gibi bir şey olmadı. Play-off yaptığınızda 8 takım mı olacak, 10 takım mı olacak. Yoksa 18’de 4 maçlık bir şey mi yapacaksınız. Bunun formatı yok. Böyle bir şey yok. Değişik formatlar hızlandırılma anlamında tartışılabilir. Sayın Mehmet Sepil'in play-off ile ilgili söylemleri, kendi düşüncesi olabilir. Ancak bizim tüm kulüp başkanları bir araya gelerek yaptığımız toplantıda, play-off gündeme gelmedi ve başkanlar tarafından tartışılmadı” ifadelerini kullandı.

“PLAY-OFF SİSTEMİ BÜTÜN KULÜPLERE HAKSIZLIK OLUR”

Yapılacak bir play-off sisteminin bütün kulüplere haksızlık olacağını söyleyen Cengiz, “Bütün kulüplere haksızlık. İlk 8’den başlarsan 9’uncuya, ilk 4’ten başlarsan 5’e, ilk 10’dan başlarsan 11’inci takıma haksızlık olur. Kim buna karar verecek? Keşke ligler oynansa bir an evvel. Virüsün kontrollü hale gelmesi gerekir. Kulüplerimiz olarak devletimizin yanındayız. Bütün kararları destekliyoruz. Sağlık Bakanlığımızın, hükümetimizin aldığı bütün kararlara uyacağız. TFF ve Spor Bakanlığıyla birlikte yürüteceğiz. Alınan karar bu. Bir an evvel başlamasını temenni etmek. Ama bu temenni ile olmuyor. Ortada bir gerçek var. Milletimiz, ulusal olarak ayakta salgınla çarpışıyor” şeklinde konuştu.

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