Cengiz'den Kartal'a tepki

AKŞAM
GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz sezonki maçta yaşanan olaylar nedeniyle tepki amaçlı Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ile yan yana gelmedi ve müsabakayı protokolde değil, kendi locasında takip etti.
F.BAHÇE’NİN Alman yıldızı Max Kruse’nin de talipleri artıyor.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Çaykur Rizespor maçını locasında izledi.
Fikret Orman, Çebi ve yönetimine yüklendi: “Para yok diyorlar. Kimse ‘aday olun’ demedi. Neden oldunuz!”
SEZON başında da ön libero pozisyonu için gündeme gelen Victor Wanyama, Tottenham’ın başına Mourinho’nun geçmesiyle birlikte tekrar Galatasaray’ın radarına girmişti.
Belçika’dan Cercle Brugge, Yunus Akgün için G.Saray’a 2 milyon euroluk bir teklif yaptı. Fatih Terim teklife sıcak bakmıyor. Görüşmeler sürüyor.
G.SARAY’IN eski başkanlarından Adnan Polat, kendi döneminde açılan Mardin G.Saray Okulu’nu misafir etti, çocuklara forma dağıttı.
Tahkim Kurulu, F.Bahçe’nin harcama limitini 16 milyon TL yükseltti. Ancak, Sarı-Lacivertli kulüp, bu artışa rağmen transfer yapılmasının mümkün olmadığını açıkladı. Formül oyuncu satışı.