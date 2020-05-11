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aksam.com.tr
  • 11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:54
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  • 11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:56

Cengiz Ünder'in talibi yine Çizme'den

Cengiz Ünder'in talibi yine Çizme'den

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İtalyan basınında yer alan habere göre, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitme başarısı gösteren Atalanta, Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in peşine düştü.

Cengiz için Atalanta Teknik Direktörü Gasperini'nin oyununa uygun bir profil olduğunun altı çizilirken, Atalanta'nın Cengiz Ünder için Roma'ya 15 milyon euro bonservis ve bir futbolcu teklif ettiği ileri sürüldü.

Ünder için 30 milyon euro civarında bir bonservis bedeli belirleyen Roma'nın Atalanta ile görüşmelerinin sürdüğü kaydedildi.

Roma'nın bu transfere Atalanta'nın yıldız ismi Josip Ilicic'i dahil etmek istediği ancak Bergamo ekibinin Sloven futbolcunun sözleşmesini 2022'ye kadar yenilediği belirtildi.

(beIN SPORTS)

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