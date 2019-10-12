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  3. Cengiz Ünder'den İtalyanlara asker selamlı cevap

Cengiz Ünder'den İtalyanlara asker selamlı cevap

Cengiz Ünder'den İtalyanlara asker selamlı cevap

Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlattığımız Barış Pınarı Harekatı, İtalya'yı da rahatsız etti.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio sosyal medyada yaptığı açıklamada, “İtalya, Ankara'nın girişimini kınamaktadır ve bu nedenle Türk büyükelçinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması için talimat verdim” dedi. Roma'da top koşturan Cengiz Ünder de Twitter hesabından asker selamı verdiği fotoğrafı paylaşarak tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

(Güneş)

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