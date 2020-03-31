Cengiz Ünder paylaştı: Evde kal

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle sporcular çalışmalarıı evlerinde bireysel olarak sürdürüyor. Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'de antrenmanlarını evinde sürdürüyor. Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından top ile gerçekleştirdiği çalışmayı paylaşırken üzerine 'evde kal' yazdı.
��⚽️ #StayAtHome pic.twitter.com/VFFQkNP8Pu— Cengiz Ünder (@cengizunder) March 31, 2020
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Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sosyal medyadan paylaştığı videoyla evde kal mesajı verdi.
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