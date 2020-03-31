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aksam.com.tr
  • 31 Mart 2020 Salı 19:37
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  • 31 Mart 2020 Salı 19:39

Cengiz Ünder paylaştı: Evde kal

Cengiz Ünder paylaştı: Evde kal

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Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sosyal medyadan paylaştığı videoyla evde kal mesajı verdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle sporcular çalışmalarıı evlerinde bireysel olarak sürdürüyor. Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'de antrenmanlarını evinde sürdürüyor. Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından top ile gerçekleştirdiği çalışmayı paylaşırken üzerine 'evde kal' yazdı.

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Cengiz Ünder paylaştı: Evde kal
Cengiz Ünder paylaştı: Evde kal

Cengiz Ünder paylaştı: Evde kal

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sosyal medyadan paylaştığı videoyla evde kal mesajı verdi.

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