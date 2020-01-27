Cengiz Ünder oynadı, Roma derbide kazanamadı

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Roma evinde Lazio ile dev Roma derbisine çıktı. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele, karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.
Roma 26. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle geçerken, Lazio'ya beraberliği getiren gol 34. dakikada Acerbi'den geldi. Lazio'nun attığı golde Roma kalecisi Pau Lopez'in yaptığı büyük hata da maça damgasını vurdu.
Roma'da milli oyuncumuz Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı ve öne çıkmayı başaran oyunculardan biri oldu.
Beraberliğin ardından Lazio'nun 12 maçlık galibiyet serisi sonlanırken, puanını 46 yapan Lazio, 46 puanla lider Juventus'un 5 puan gerisine düştü. Son 4 haftada 3 maçta puan kaybı yaşayan Roma ise 39 puanla 4. sırada yer aldı.
Serie A'nın 22. hafta mücadelesinde Lazio evinde Spal'ı konuk edecekken, Roma deplasmanda Sassuolo'ya konuk olacak.
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