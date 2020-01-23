Cengiz Ünder Milan yolunda

AKŞAM
MİLAN, Cengiz Ünder’den vazgeçmiyor... Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Kırmızı-Siyahlılar, Roma ile temaslarını sıklaştırdı. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Başkent ekibi ile Milan arasındaki görüşmeler devam ediyor. Cengiz de iki kulüp arasında yapılan görüşmenin netleşmesini bekliyor. Bu sezon formasını Zaniola’ya kaptırdığı için fazla süre alamayan milli oyuncu, genç İtalyan’ın sakatlanmasının ardından maçlarda görev yapmaya başlasa da teknik direktör Paulo Fonseca’nın ilk tercihi değil. Cengiz Ünder, EURO 2020 öncesinde düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmek istiyor
Osasuna Kulübü’nün eski genel sekreteri şikeyi itiraf etti! Angel Vizcay, görülen duruşmada verdiği ifadede, kulübün ligde kalmak için peş peşe iki sezon bazı takımlara para verdiğini söyledi.
33 yaşındaki futbolcu, Brezilya ekibi Flamengo’nun teklifini Galatasaray için bekletmeye aldı. Sarı-Kırmızılı kulüpten haber bekliyor.
MAX Kruse, Fenerbahçe’den ayrılmak için gün sayıyor...
Trabzon, talipleri olan Norveçli golcü için elini çabuk tutmaya karar verdi. Karadeniz ekibi, Sörloth’un tapusunu mayıs ayında alacak.
İsviçreli sol bekle ve Milan’la her konuda anlaşan Fenerbahçe, TFF’nin lisans talimatını beklemeye başladı. Olumlu yanıt geldiği an resmi imzalar atılacak.
SÜPER Lig’in lideri Sivasspor’un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay sıra dışı bir röportaja imza attı.
Kırmızı-Siyahlılar, Cengiz Ünder için Roma ile temaslarını sıklaştırdı. Görüşmeler son sürat devam ediyor.