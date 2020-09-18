Cengiz Ünder, Leicester City için sağlık kontrolünden geçti

Roma'da Cengiz Ünder dönemi sona eriyor. Milli futbolcunun yeni adresi Premier Lig.
Bir süredir adı Leicester City ile anılan Cengiz Ünder, İngiliz ekibi için sağlık kontrolünden geçti. İtalya'da yayın yapan Tuttomercatoweb, Cengiz Ünder'in görüntülerini paylaştı.
İtalyan basınındaki haberlere göre Leicester City, Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacak. Cengiz Ünder, Leicester City'de milli takımdan ve Altınordu'dan arkadaşı Çağlar Söyüncü ile birlikte görev yapacak.
23 yaşındaki Cengiz Ünder, 2017 yazında Medipol Başakşehir'den Roma'ya 13.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
Fenerbahçe'de Diego Costa sesleri yükselmeye devam ediyor.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un play-off turundaki olası rakipleri belli oldu.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, İngiliz golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. Ada basını iki kulübün de Watford'a kiralama teklifinde bulunduğunu duyurdu.
Beşiktaş, Gökhan Töre transferini tamamlarken, bu oyuncuyla kısa bir görüşme yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, yıllık ücret konusunda futbolcuyu ikna ederken Töre şunları söyledi: "Şartlarımız belli. İstediğin ücreti almak istiyorsan oynayıp kazanırsın."
Fenerbahçe'nin yeni transferleri sonrası kadroda oluşan yabancı dağılımı göze çarptı. Neredeyse her kıtadan bir oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde, ilginç bir durum ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, bu hafta Süper Lig'de ağırlayacakları Hatayspor maçında kadro değişikliğine gidiyor. Başarılı teknik adam; Zanka, Tolga Ciğerci ve Ferdi Kadıoğlu'nu kulübeye çekip Mauricio Lemos, Jose Sosa ve Enner Valencia'yı ilk 11'e çekecek.