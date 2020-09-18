Cengiz Ünder, Leicester City için sağlık kontrolünden geçti

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Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Roma'dan Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla kiraladı. Milli futbolcumuz, İngiliz ekibi için sağlık kontrolünden geçti.

Roma'da Cengiz Ünder dönemi sona eriyor. Milli futbolcunun yeni adresi Premier Lig.



Bir süredir adı Leicester City ile anılan Cengiz Ünder, İngiliz ekibi için sağlık kontrolünden geçti. İtalya'da yayın yapan Tuttomercatoweb, Cengiz Ünder'in görüntülerini paylaştı.

İtalyan basınındaki haberlere göre Leicester City, Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacak. Cengiz Ünder, Leicester City'de milli takımdan ve Altınordu'dan arkadaşı Çağlar Söyüncü ile birlikte görev yapacak.

23 yaşındaki Cengiz Ünder, 2017 yazında Medipol Başakşehir'den Roma'ya 13.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.