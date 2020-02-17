Cengiz Ünder için karar verildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma, Cengiz Ünder'in takımdaki geleceğiyle ilgili olarak kararını verdi. Buna göre İtalya ve İngiltere'den talipleri olan milli oyuncu için İtalyan ekibi bu teklifleri değerlendirme kararı aldı.

İtalyan ekibi Roma'nın 2017'nin Temmuz'unda 14,25 milyon Euro karşılığında Medipol Başakşehir'den transfer ettiği ancak bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle beklediği katkıyı alamadığı milli oyuncu Cengiz Ünder için İtalyan ekibi, transfere dair kararını verdi.

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham ve Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan'ın radarında. Özellikle Milan'ın devre arasında da talip olduğu ve şu anda en ciddi aday olduğu kaydedildi. Mourinho, raporunda Cengiz için 35 milyon euroya kadar çıkılabileceğini belirtti.

Genç oyuncunun da Premier Lig'e gitmeye daha hevesli olacağı dile getirildi. Cengiz Ünder bu sezon Roma'da 18 resmi maçta 2 gol attı.