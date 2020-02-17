Cengiz Ünder için karar verildi

İtalyan ekibi Roma'nın 2017'nin Temmuz'unda 14,25 milyon Euro karşılığında Medipol Başakşehir'den transfer ettiği ancak bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle beklediği katkıyı alamadığı milli oyuncu Cengiz Ünder için İtalyan ekibi, transfere dair kararını verdi.
Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham ve Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan'ın radarında. Özellikle Milan'ın devre arasında da talip olduğu ve şu anda en ciddi aday olduğu kaydedildi. Mourinho, raporunda Cengiz için 35 milyon euroya kadar çıkılabileceğini belirtti.
Genç oyuncunun da Premier Lig'e gitmeye daha hevesli olacağı dile getirildi. Cengiz Ünder bu sezon Roma'da 18 resmi maçta 2 gol attı.
Galatasaray, Mustafa Kapı'nın sözleşme uzatma tekliflerini reddettiği gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 19 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek.
Süper Lig'de kalan haftaları değerlendiren Rıdvan Dilmen, 'Tartışmasız şu an favori Trabzonspor. Fatih Terim, Kadıköy'de kazanırsa Trabzonspor kadar şansı olur. Çünkü Galatasaray, finalleri iyi oynamayı bilen bir takım.' dedi.
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçının son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan Mario Lemina’yla ilgili açıklama yayımladı.
Galatasaray, 17 yaşındaki futbolcusu Mustafa Kapı’yı bugün kadro dışı bıraktığını açıkladı. Genç futbolcu, konuyla ilgili yakın çevresine çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de 22. hafta maçları tamamlanırken şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. Haftayı galibiyet ile kapatan ve liderliğe yükselen Trabzonspor favori pozisyonunu korudu ve oranı düştü.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor son dört sezonda toplamda 40 stoper oyuncusu transfer etti. 4 büyük kulüp, söz konusu transferler için 48 milyon 162 bin avro bonservis ücreti ödedi.