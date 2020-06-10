Cengiz Ünder için 35 milyon Euro

Roma formasıyla ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa'ya damgasını vuran Cengiz Ünder, transfer piyasasının ön plana çıkan ismi olmaya devam ediyor. 3 yıl önce Başakşehir'den Roma'nın yolunu tutan ve Çizme ekibinde 85 maçaç ıkıp 17 gol 11 asistlik performans ortaya koyan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için İtalyan ve İngiliz kulüpleri birbiriyle yarışıyor.
Geçtiğimiz Ocak ayındaki ara transfer döneminde Milan'ın yoğun takibinde bulunan genç futbolcuyu bu kulüpten gelen 2 resmi teklife yağmen göndermeyen Başkent ekibi, son gelişmeler sonrasında fikrini değiştirdi.
Milan'a 2 kez ret
Ara transfer döneminde Cengiz Ünder için Milan'dan ilk olarak Suso artı 20 milyon Euro'luk teklif alan Roma'nın bu öneriyi reddettiği ortaya çıktı. Transfer döneminin bitimine 5 gün kala Milan'ın bu kez 42 milyon Euro'luk resmi teklifle Roma'nın kapısını çaldığı ancak o dönem Nicolo Zaniolo'nun sakatlığının bulunması sebbiyle bu önerinin de geri çevriliği öğrenildi. Mart ayında başlayan pandemi sürecinin Avrupa'da en çok etkilediği ülkeler arasında İtalya'nın da bulunması ve takımların ekonomik sıkıntılarını aşmak için oyuncu satma eğilimine girmesi sebebiyle Cengiz'e bu kez gidiş izni çıktı.
ABD'li yatırımcılar kaynalarını geri çekti
Ekonomik olarak büyük sıkıntı yaşayan Roma, koronavirüsün etkisine ek olarak kulübün ABD'li yatırımcılarının kaynakları geri çekme kararı alması sebebiyle iyice zor durumda... Futbolcuların maaşlarının ertelenmesi için talepte bulunan kulübün, oyuncu satışına da başlama kararı verdiği ifade edildi. Bu doğrultuda ilk olarak Cengiz Ünder'e gidiş izninin verildiği, pandemi süreci sonrasında futbol piyasasında yaşanan küçülme sebebiyle A Milli yıldızımıza gelebilecek 35 milyon Euro'luk teklife olumlu yanıt verilebileceği kaydedildi.
(Fanatik)
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