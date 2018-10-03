Cengiz Ünder coştu, Roma rahat kazandı!

Şampiyonlar Ligi G grubunda Roma ile Viktoria Plzen karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 3. dakikasında Edin Dzeko ile öne geçen Roma, 40. dakikada yine Dzeko'nun kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Golün asistini yapan isim ise Cengiz Ünder oldu.

Dakikalar 64'ü gösterdiğinde ise sahneye Cengiz Ünder çıktı. Ceza sahasında sağ çaprazda topla buluşan milli futbolcu, düzgün bir vuruşla Kozacik'i mağlup etti ve skoru 3-0'a getirdi.

Justin Kluivert ile 73. dakikada farkı 4'e çıkaran Roma'da son sözü 90. dakikada Dzeko söyledi ve karşılaşma Roma'nın 5-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla birlikte Roma puanını 3'e yükseltti. Plzen ise 1 puanda kaldı.

Grubun üçüncü haftasında Roma evinde CSKA Moskova ile karşılaşacak. Viktoria Plzen ise Real Madrid'in konuğu olacak.