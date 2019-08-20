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aksam.com.tr
  • 20 Ağustos 2019 Salı 09:50
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  • 20 Ağustos 2019 Salı 09:52

Cengiz Ünder: Bu kulüp için gerçekten uzun süre oynamayı çok istiyordum

Cengiz Ünder: Bu kulüp için gerçekten uzun süre oynamayı çok istiyordum

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Serie A takımlarından Roma’da forma giyen ve kısa süre önce sözleşme yenileyen milli futbolcu Cengiz Ünder, bu kulüpte yapacağı daha çok şey olduğuna inandığını söyledi.

2017 yılında transfer olduğu Roma ile geçen hafta sözleşmesini yenileyen Cengiz Ünder, kulüp kanalı Roma TV’ye özel bir demeç verdi.

Kulübüyle sözleşmesini yenilediği için çok mutlu olduğunu belirten milli futbolcu, "Bu kulüp için gerçekten uzun süre oynamayı çok istiyordum. Bunu da yeni sözleşme imzalayarak gerçekleştirmiş olduk. Her zaman burada oynadığım için çok mutluyum. ’Burada yapacağım daha çok şey var.’ diyordum. Yeni kontrat imzaladığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kendisine güvenenlere teşekkür eden Cengiz, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Bu sezon elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim her zamanki gibi." diye konuştu.

Portekizli yeni teknik direktörleri Paulo Fonseca ile yeni bir sisteme de geçtiklerini anlatan milli oyuncu, şunları söyledi:

"Bence oyun sistemimiz önceki iki yıldan çok farklı. Farklı biçimde oynuyoruz ve bunu da Real Madrid maçında gösterdiğimize inanıyorum. Çünkü çok iyi pas organizasyonları yapabiliyoruz. Geriden çok iyi oyun kurmaya başladık. Bunun lige çok iyi şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Her zaman pas oyununu seven bir hoca ve biz de bu şekilde oynamaya çalışıyoruz. Kanat olarak diğer sistemlerden biraz daha bu yıl farklı ama dediğim gibi şu an bu konumda kendimi iyi hissediyorum. Çünkü bu oyunu oynamayı seviyorum."

Roma taraftarına övgü

Cengiz Ünder, Roma taraftarının desteği olmadan yapamayacaklarını, onları bütün maçlara beklediklerini belirtti. "Her maç onların desteği bizim için çok önemli." diyen Cengiz, "Onlardan güç alıyoruz. Onlarla artı bir fazla oluyoruz. Bunu da gerçekten iç sahada fazlasıyla gösteriyoruz. O coşkulu taraftarın saha içinde bize yaşattıklarını, o duyguyu anlatamam. Roma taraftarını çok seviyorum. Umarım bu sene onları çok iyi şeyler bekler." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin ilk maçında sahalarında Genoa ile karşılaşacakları da hatırlatılan Cengiz, "Bu bize moral olması bakımından da önemli. Önemli bir maç. Güçlü ve evinde kazanan bir Roma göreceğimize inanıyorum. Sonrasında da derbiyi düşüneceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

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