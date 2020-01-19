  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 19 Ocak 2020 Pazar 22:55
  • |
  • 19 Ocak 2020 Pazar 22:55

Cengiz Ünder attı Roma rahat kazandı

Cengiz Ünder attı Roma rahat kazandı

Paylaş

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında Roma, deplasmanda Genoa'yı 3-1 mağlup etti.

Cenova'daki Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan müsabakaya, konuk takım hızlı başladı ve 6. dakikada milli futbolcu Cengiz Ünder’in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu gol, Cengiz'in bu sezonki 2. golü oldu.

İlk yarının son anlarında, 44. dakikada Genoalı Davide Biraschi'nin topu kendi ağlarına göndererek, Roma'nın farkı 2'ye çıkarmasını sağladı: 2-0.

Bu golden bir dakika sonra ise Genoa'nın golcüsü Goran Pandev, farkı bire indiren gole imzasını attı: 2-1. Pandev'in golü, ilk yarının da skorunu belirledi.

Maçın ikinci yarısında, ev sahibi takım, yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Konuk ekip, 74. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle skoru 3-1'e getirdi.

Roma forması giyen bir diğer milli futbolcu Mert Çetin, 84. dakikada Davide Santon'un yerine oyuna dahil olurken, karşılaşmada ilk golü atan Cengiz Ünder ise 88. dakikada, yerini Bruno Peres'e bıraktı.

Mücadelede başka gol olmayınca, başkent takımı, Genoa'yı deplasmanda 3-1 yenerek, puanını 38'e çıkardı.

Genoa ise bu sezonki 12. yenilgisini alarak, 14 puanda kaldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Kruse'ye 3 teklif

title

Yolcu listesi kabarık

title

Rodriguez bekleyecek

Karda Rafting Heyecanı

SPOR GÜNDEMİ

Sivasspor mucizesi devam ediyor
Sivasspor mucizesi devam ediyor

Sivasspor mucizesi devam ediyor

Süper Lig’de lider Sivasspor, Beşiktaş’ı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve zirvedeki yerini korudu.

'Taraftarlardan özür diliyoruz'
'Taraftarlardan özür diliyoruz'

'Taraftarlardan özür diliyoruz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor'u 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.

Karius'a büyük tepki
Karius'a büyük tepki

Karius'a büyük tepki

Beşiktaş'ta kritik Sivasspor maçının henüz başında Alman kaleci Loris Karius hatalı bir gol yedi.

Liverpool, Manchester United'ı da devirdi
Liverpool, Manchester United'ı da devirdi

Liverpool, Manchester United'ı da devirdi

Premier Lig'in 23. hafta mücadelesinde Liverpool, evinde Manchester United ile karşı karşıya geldi. Anfield Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

'Bu haftada havlu atacak değiliz'
'Bu haftada havlu atacak değiliz'

'Bu haftada havlu atacak değiliz'

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Gökhan Gönül, Sivasspor'a 2-1 mağlup oldukları maç sonrasında açıklamada bulundu.

Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması
Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması

Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor'u 2-1 yenerek zirve yarışına tutundukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Larkin'in takımı, De Colo'nun takımını mağlup etti
Larkin'in takımı, De Colo'nun takımını mağlup etti

Larkin'in takımı, De Colo'nun takımını mağlup etti

Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı ING All-Star 2020 organizasyonunda Anadolu Efes'ten Shane Larkin'in kaptanlığını yaptığı Kırmızı Takım, Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo'nun kaptan olduğu Beyaz Takım'ı 144-126 yendi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.