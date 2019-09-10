Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7708
  • 6,3747
  • 278.271
  • 101213
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Cengiz Ünder 5 hafta forma giyemeyecek

Cengiz Ünder 5 hafta forma giyemeyecek

Cengiz Ünder 5 hafta forma giyemeyecek

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder’in 5 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, milli takımın geçen hafta Andorra ile oynadığı maç öncesi yapılan antrenmanda sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşayan ve milli takım aday kadrosundan da çıkartılan Cengiz Ünder’e dün bazı tetkikler yapıldı.

Bugün çıkan tetkik sonuçlarına göre, 22 yaşındaki oyuncunun, 5 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

Cengiz Ünder, sakatlığı sebebiyle bu hafta sonu Roma’nın ligde karşılaşacağı Sassuolo ile gelecek hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde eski takımı Medipol Başakşehir’e karşı yapacağı mücadeleler başta olmak üzere, Bologna, Atalanta, Lecce, Wolfsberger ve Cagliari maçlarında takımında yer alamayacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yeniden mi evleniyorlar?
Geçen ay boşanmışlardı... Flaş hamle!
Dini nikahı kıyıldı... İstediği altın miktarıyla şoke etti!
Ozan Güven Arka Sokaklar'ın hangi yıldızıyla aşk yaşıyor?
Seda Sayan: Seni o koltuğa gömeceğim!
<p>Gökhan ve Ergün adlı iki kardeş, yıllar önce Türkstar yarışmasına katılmıştı. Programdaki heyecan

Türkstar Yarışmasına Damga Vurmuşlardı... İşte Şimdiki Halleri!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Üretilmiş en iyi silahlar

Mega havayolu firmaları açıklandı