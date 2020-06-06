Cengiz, Merih'in yanına gidiyor!

Roma'nın milli oyuncusu Cengiz Ünder için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
Çizme basınında yer alan habere göre; Juventus'ta Maurizio Sarri'nin Cristian Romero'yu gözden çıkardığı ve Cengiz Ünder transferi için oyuncunun Roma'ya önerileceği kaydedildi.
Juventus ile Roma'nın gelecek hafta bir görüşme yapacakları ve resmi teklifin iletileceği belirtildi.
Sakatlığı sebebiyle bu sezon Roma'da 20 maça çıkabilen Cengiz, 3 gol attı.
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İtalyan devi Juventus'un, Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder ile ilgilendiği iddia edildi. Yıldız futbolcunun talipleri arasında Bayern Münih ve Leipzig gibi kulüpler de yer alıyor.
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