SPOR GÜNDEMİ

Bayern Münih, şampiyonluğa çok yakın: 2-4 Bayern Münih, şampiyonluğa çok yakın: 2-4 Almanya Bundesliga'nın 30'uncu haftasında lider Bayern Münih, deplasmanda Bayern Leverkusen'e konuk oldu. Konuk ekip karşılaşmadan 4-2 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.

F.Bahçe rakibini alt etti! Transferde mutlu son... F.Bahçe rakibini alt etti! Transferde mutlu son... Queens Park Rangers'ta forma giyen Nijeryalı genç kanat Osayi-Samuel ile Fenerbahçe'nin anlaşma noktasına geldiği iddia edildi.

Cengiz, Merih'in yanına gidiyor! Cengiz, Merih'in yanına gidiyor! İtalyan devi Juventus'un, Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder ile ilgilendiği iddia edildi. Yıldız futbolcunun talipleri arasında Bayern Münih ve Leipzig gibi kulüpler de yer alıyor.

Galatasaray'a 21 milyon Euro'luk piyango Galatasaray'a 21 milyon Euro'luk piyango Transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray'a, piyango gibi bir teklif geldi. Aslan'da ilk teklif Al Nasr'a kiralanan Maicon'a gelirken, ikinci teklif kasayı dolduracak cinsten...

Fenerbahçe'de 3 yıldızla yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de 3 yıldızla yollar ayrılıyor Yeni sezon bütçesi konusunda birçok söylenti ortaya atılan Fenerbahçe Beko'da sözleşmesi biten oyunculardan Nikola Kalinic, Joffrey Lauvergne ve Derrick Williams ile sözleşme yenilenmeyeceği belirtildi.

Galatasaray'dan dev operasyon Galatasaray'dan dev operasyon Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir bir sezon daha kiralamak için uğraşılan Henry Onyekuru ve Mario Lemina'yı bonservisleriyle almaya karar verdi. İki yıldızın parası, mevcut kadrodaki oyuncuların satışından karşılanacak. Seri için de bir plan yapıldı.