Cemil Turan ve Engin Verel, AKŞAM'a konuştu: Çubuklu başkadır, onda heyecan, sevgi, saygı, ruh vardır

Karantina günlerinde yazarımız Engin Verel, Kanarya'nın unutulmaz yıldızı Cemil Turan'la anıları canlandırdı. Kral Cemil, bugün ‘Çubuklu'yu giyenlere öğüt verdi, o duyguyu yaşamalarını istedi.

AKŞAM ÖZEL RÖPORTAJ



CEMİL Turan… 3 gol krallığı, 3 Türkiye lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 2 de Cumhurbaşkanlığı Kupası… Ve 666 maçta 322 gol. Kısaca Fenerbahçe tarihine damgasını vurmuş, büyük bir yıldız. Cemil Turan pek çok özelliğiyle müstesna bir oyuncu. Ama onu Fenerbahçe efsaneleri arasında daha da özel kılan bir başka ayrıcalığı daha var. Cemil Turan 1974 yılında Nesrin Sipahi’nin seslendirdiği, Fecri Ebcioğlu’nun bestelediği ilk Fenerbahçe marşı olan ‘Yaşa Fenerbahçe’nin seslendirmesinde de yer alan bir isim. Osman Arpacıoğlu, Ziya Şengül, Şükrü Brant, Emin Cankurtaran, Didi ve Yılmaz Şen’le birlikte düet yapanlardan Cemil Turan. İlk olarak o günkü duygularını sorarak başlıyoruz söze:

BİZİM İÇİN UNUTULMAZ BİR ANDI

“O zamanın popüler sanatçısı Nesrin Sipahi hanımefendi bize nezaket göstermişti. Dönemin Fenerbahçe İkinci Başkanı Emin Cankurtaran, Teknik Direktör Didi ve futbolcu arkadaşlarım hep beraber koro şeklinde bu marşa eşlik etmiştik. Bugünlere kadar gelen ve önümüzdeki nesillerde de devamlı çalınacak olan bu marşın içinde olmak, benim için her zaman hatırlanacak unutulmaz bir anıdır.” Peki kaptan Cemil’in müzikle arası nasıl? “Türk sanat müziği favorimdir. Zeki Müren, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses, Hakan Altun sevdiğim sanatçılardır.”

BU FORMAYI TAŞIMASI AĞIRDIR

Kaptan bugün Fenerbahçe forması giyen oyunculara ise şu mesajı gönderiyor:

“Fenerbahçe forması (Çubuklu) bir başka şeydir. Fenerbahçe Kurtuluş Savaşı döneminde tarihe adını yazdırmış bir kulüptür. Çubuklu formayı giyen yerli oyuncuların bir zamanlar hepsinin hayali gelecekte o formayı giymektir.. O forma da ruh vardır heyecan vardır sevgi ve saygı vardır. Maddiyat eskiden 2. planda kalırdı. Şimdi bir takımda 11 oyuncunun en az yarısı yabancılardan oluştuğu için bu değeri anlayanlar çok azdır. Benim tavsiyem özellikle genç arkadaşlara. Başarı ancak çalışma ile olur. Onların başarılı olması kulüplerinin başarısı demektir. Ama Fenerbahçe forması ağırdır taşıması da zordur.”

14 YABANCIYLA BİRLİK ZOR

CEMİL Turan bugün takımdaşlık ruhunu yakalayamamanın en büyük nedeni olarak yabancıların çokluğunu görüyor. Bu konuda şu ifadeleri kullanıyor:

“Başarının en büyük sırrı beraberlik, bütünleşme, sevgi ve saygıdır. Biz futbol oynadığımız dönemde birbirimizden hiç ayrılmazdık. Her yere beraber gider eşlerimizle bile beraber dolaşırdık. 14 yabancının olduğu yerde nasıl arkadaşlık olacak gerçekten bu biraz zor gibi. Uçakta bile oyuncuların ayrı oturduğu kampta odaların ayrı olduğu yerde bu işler gerçekten zor. Geriye doğru baktığımızda bizde Volkan Demirel kadar uzun oynayan kimse var mı? Yok. Volkan Fenerbahçe’de başlamış ve bitirmiş biri olarak anılacaktır. Fenerbahçe tarihinde uzun yıllar oynamış bir oyuncu. Bu sürekliliği taşıyan başka bir oyuncu hatırlamıyorum.”

SAKAT ÇIKTIM GALATASARAY’I YAKTIM

Cemil Turan’ın en unutulmaz anısı, sakat olduğu ve kadroda yer almadığı maçta Necdet Niş’in talimatıyla oynayıp, 1-0’lık maçta G.Saray’a attığı gol.

F.BAHÇE’NİN efsanesi, Galatasaray’a karşı aldıkları galibiyetlerin en unutulmazını şöyle anlatıyor:

“İnönü Stadı’nda bir Galatasaray Fenerbahçe maçında ben sakat olduğum için kadroda yoktum. Ama arkadaşlarıma moral olsun diye stada gittim. Hatta sende o maçta vardın hatırlarsın. Necdet Niş hocam bana “Cemil nasılsın” dedi. Ben de, iyiyim hocam dedim. “o zaman soyun” dedi. Tabii ben şaşkınlıkla nasıl olur hocam dedim. “Geç soyun forman orada asılı” dedi. Mecburen çıktığım o maçta benim attığım gol ile Galatasaray’ 1-0 yenmiştik. Allah rahmet etsin Necdet hocam ile aramda geçen bu anıyı asla unutamam.”

KARİYERİM ALLAH’IN LÜTFU

CEMİL Turan, özel bir futbolcu olduğu kadar da mütevazı bir kişiliğe sahip. Kendisine ‘Cemil Turan’ı nasıl anlatırsın?’ diye sorduğumuzda cevabı şöyle oldu:

“Cemil Turan’ın futbolcu kariyeri Allah’ın bir lütfudur. Sarıyer olsun İstanbulspor olsun Fenerbahçe olsun bu kulüplerin kendisine çok büyük katkıları olmuştur. Kendisi de futbolcu olarak bu kulüplerde büyük bir zevk ve içtenlikle oynamıştır derim.”

Peki ‘Teknik ve taktik açıdan’ kendisine benzettiği futbolcu kim? İşte kaptanın cevabı:

“Fenerbahçe’ye çok iyi futbolcular geldi gitti, ama Fenerbahçe’de uzun yıllar oynayıp iz bırakarak gidenlerden bir tanesi Alex diyebilirim. Forma numaramız da aynıydı. Çok yönlü ve lah’ın bir lütfudur. Sarıyer olsun İs- kendisine benzettiği futbolcu kim? donanımlı bir oyuncuydu.”

‘BÜYÜKLER’DE VEFA EKSİK

“Sadece Fenerbahçe de değil diğer büyük kulüplerde top koşturmuş arkadaşlarım olsun, ağabeylerim olsun futbolu bıraktıktan sonra, camialarından bekledikleri ilgiyi görememişlerdir. Bu böyle olmamalı, camiaların bir zamanlar ayakta alkışladıkları sporcularına her zaman ve her anlamda sahip çıkmaları gerekir. Çünkü onlar bir dönemde olduğu gibi hep ilgi ve alaka beklerler.”

HEPSİ DE ÇOK ÇOK İYİ

“Maradona ve Pele oynadıkları dönemde bir çok futbolcuya örnek olup spor tarihinde unutulmayacak izler bırakmışlardır. Yeni jenerasyonda Messi ve Ronaldo da şu an Avrupa da oynadıkları takımlarında seyircileri büyüleyecek tarzda futbol oynamaktadırlar. Onlar da zamanı gelince unutulmayacakların arasına katılacaklardır.”

ZOR BİR SÜREÇ

CEMİL Turan, koronavirüs pandemisiyle ilgili şu mesajı veriyor:

“Dünya ve ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Hepimiz karantinadayız. Tabii bu durum çok can sıkıcı herkes için çok zor bir süreç. Sporun futbolun olmadığı bu günlerde TRT kanalından eski Dünya kupası maçlarını izleyerek bir nebzede olsa gözlerimizin pasını silip vakit geçirmeye çalışıyorum. Temennim bu kötü günlerin biran önce bitmesi ve o eski sağlıklı günlere geri dönebilmemizdir.”

YETENEK ŞART

“Bir golcüde olması gereken özellikler her şeyden önce çalışmak, disiplinli olmak, akıllı olmak. Bunlar çok önemli ve daha da önemlisi Allah tarafından verilen yetenektir ben buna inanırım.”

EVDE KALIN

KAPTANIN son mesajı, bugünlerin klasiği:

“Başta söylediğim gibi futbol vazgeçilmez bir şölendir. Umarım bu korona günlerinden bir an önce hayırlısı ile kurtulup güzel günlere geri döneriz. Ben sizin aracılığınızla tüm sporseverlerden sağlık kurallarına uyarak evde kalmalarını rica eder, güneşli günlere bir an önce kavuşmalarını dilerim.”