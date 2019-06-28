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Celta Vigo, Emre Mor'u satma kararı aldı

Celta Vigo, Emre Mor'u satma kararı aldı

Celta Vigo, 4 kez kadro dışı bıraktığı Emre Mor’u satma kararı aldı. La Liga ekibi zarar edeceğini bilse de verdiği kararı uygulayacak.

Celta Vigo'da bu sezon gösterdiği performansla eleştirilere maruz kalan Emre Mor için flaş bir karar alındı.

"CELTA VIGO'NUN KARARI DEĞİŞMEDİ"

İspanya basınından Marca, Celta Vigo'nun Emre Mor'u kesin olarak satma kararı aldığını duyurdu. Haberde, "Celta Vigo, Emre Mor'dan kurtulmak istiyor. Futbolcu, bu hafta boyunca tatilde ekstra çalışmalar yaptığını sosyal medyasından göstermesine rağmen Celta Vigo'nun kararı değişmedi" ifadeleri yer aldı.

ARTIK SATILMASI ŞART

İspanyol ekibin, transfer operasyonunu başlatmak için Emre Mor'dan para kazanmayı hedeflediği belirtildi. Türk oyuncunun, kulüp tarihinin en pahalı ikinci transfer olmasına karşın büyük hayal kırıklığı yaşattığı vurgulandı.

ZARAR EDECEKLERİNİ BİLİYORLAR

Ayrıca Emre Mor'a çok sayıda kulübün ilgi duymasına rağmen resmi bir teklifin yapılmadığı bildirildi. Celta Vigo'nun, 21 yaşındaki oyuncuyu zararına da olsa satacağı ifade edildi.

Celta Vigo'ya 13 milyon euroya transfer olan Türk futbolcu, geçtiğimiz sezon 12 maçta oynadı ve 468 dakika sahada kalabildi.

(Sporx)

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